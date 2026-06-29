Снижение спроса на крепкий алкоголь затронуло крупнейших российских производителей, которые прежде продолжали наращивать долю даже при ухудшении ситуации на рынке. Отдельный опрос Роскачества показал, какие безалкогольные напитки чаще всего употребляют жители крупных городов. Однако эти данные не позволяют утверждать, что россияне начали заменять спиртное соками, компотом или квасом.

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В мае продажи крепкого спиртного снизились у семи из десяти крупнейших российских производителей. Совокупная реализация компаний из первой десятки сократилась на 3,2% год к году, до 10,49 млн декалитров. Наиболее заметное падение показал «Башспирт», сокративший продажи на 22%. У Алкогольной сибирской группы реализация снизилась на 13,7%, у Stellar Group — на 11,1%.

Увеличить продажи удалось только трем компаниям из первой десятки. Реализация «Татспиртпрома» выросла на 17,3%, группы Ladoga — на 5,9%, а Novabev Group — на 1,2%.

Участники рынка объяснили снижение продаж ростом розничных цен после повышения акцизов и себестоимости, а также стремлением покупателей экономить. На результате сказался и календарь. В мае 2025 года праздничных и выходных дней было больше, чем год спустя. Отдельные производители также отметили заметное сокращение реализации в ресторанах, кафе и гостиницах.

Для рынка это стало заметным изменением. Раньше крупнейшим производителям удавалось увеличивать свою долю даже при общем сокращении продаж алкоголя, но в мае снижение затронуло большинство компаний из первой десятки.

Отдельное исследование Роскачества показало предпочтения россиян среди безалкогольных напитков. Фруктовые соки и нектары употребляют 75% опрошенных, что сделало их самой распространенной категорией в исследовании.

Компот употребляют 64% респондентов, а квас — 61%. Сладкие газированные напитки назвали 56% участников опроса, морс — 55%, а овощные соки и нектары — 35%. Еще четверть респондентов сообщили, что пьют энергетические напитки.

Среди безалкогольных версий традиционно спиртных напитков наиболее распространенным оказалось пиво, которое употребляют 22% опрошенных. Безалкогольный глинтвейн назвали 8% респондентов, а безалкогольное вино — 5%.

В опросе Роскачества участвовали 1,2 тыс. жителей городов с населением более 100 тыс. человек из всех федеральных округов России. Поэтому результаты отражают предпочтения городского населения, но не всей страны в равной степени.

Участники алкогольного рынка пока не ждут быстрого возвращения к прежним темпам. В Алкогольной сибирской группе рассчитывают сохранить продажи на уровне 2025 года, тогда как в Stellar Group ожидают продолжения спада до конца 2026-го. Опрос Роскачества при этом не позволяет связать снижение реализации спиртного с переходом потребителей на безалкогольные напитки. Для такого вывода потребовались бы данные о динамике покупок и причинах изменения поведения.

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