Потребление безалкогольных напитков в России почти не растет, но рынок увеличивается за счет цен: в 2025 году продажи в натуральном выражении прибавили лишь 1%, тогда как в деньгах — сразу 14%. Это указывает на изменение поведения потребителей, которые стали тратить больше, но выбирать осторожнее, рассказали «Инку» в компании NTech.

По данным аналитиков NTech, основным фактором слабого роста стала погода: прохладный год снизил спрос на напитки. Однако даже при сдержанном потреблении рынок продолжил расти за счет инфляции и повышения цен.

Средняя стоимость безалкогольных напитков увеличилась на 12% и достигла 80 руб. за литр. Сильнее всего подорожали прохладительные напитки — на 20%, до 108 руб. за литр. Сладкая газировка выросла в цене на 15%, до 89 руб.

При этом внутри категории наблюдается перераспределение спроса. Лидерами роста в натуральном выражении стали кола (+9%), минеральная вода (+5%) и энергетики (+3%). В то же время традиционные категории снижаются: квас потерял 14% продаж, соки — 3%, лимонады — до 3–4% в зависимости от сегмента.

Отдельной историей остается сегмент энергетиков: несмотря на ограничения их продажи, их продажи сохраняются, особенно среди молодежи. В 2025 году на рынке было представлено более 150 брендов, включая более 30 новинок, что указывает на высокую конкуренцию и насыщение категории.

На этом фоне меняется поведение покупателей. По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, потребители стали реже экспериментировать и чаще выбирать знакомые продукты — в частности, напитки с «колой» в названии.

«Люди отлично знают вкус колы, и он их устраивает. Тратить деньги на эксперименты в той мере, как это было раньше, потребитель уже не готов», — отметил эксперт.

Еще один заметный тренд — рост функциональных и «компромиссных» продуктов. Например, сегмент питьевой воды со вкусом вырос сразу на 20% в натуральном выражении. Такие напитки воспринимаются как более полезная альтернатива газировке, но при этом дают дополнительный вкусовой опыт.

Самыми популярными брендами, по данным рейтинга NTech-500 за 2025 год, остаются крупные игроки с устойчивой репутацией — «Добрый», Adrenaline, «Черноголовка», «Святой Источник», «Сады Придонья» и Lipton. Это подтверждает общий тренд на «безопасный выбор» в условиях экономии.

Что это значит для бизнеса

Рынок напитков переходит от экстенсивного роста к перераспределению спроса: объемы стагнируют, а конкуренция усиливается. В таких условиях выигрывают сильные бренды с высокой узнаваемостью и понятным продуктом. А нишевые и экспериментальные позиции при ожидаемом снижении покупательской способности и возможном повторении холодного лета становятся наиболее уязвимыми.

Для производителей это означает необходимость работать не только с ассортиментом, но и с позиционированием: потребитель все чаще выбирает не «новое», а «понятное». Одновременно растет спрос на гибридные продукты — такие как вода со вкусом, которые сочетают привычность и ощущение пользы.

