Palantir Technologies объявила о расширении сотрудничества с Nvidia и японской Fujitsu. Вместе с Nvidia компания будет развивать «суверенный ИИ» для критически важных цепочек поставок, а Fujitsu расширит внедрение платформ Palantir среди крупных компаний. Новые соглашения представили на 11-й конференции Palantir AIPCon.

Alex Shuper, Unsplash

Одним из ключевых направлений Palantir становится так называемый «суверенный ИИ» — подход, при котором компании и государственные организации используют ИИ, не отдавая внешнему поставщику контроль над своими данными, моделями и вычислительной инфраструктурой. Такие системы можно развертывать как в собственных дата-центрах, так и в облаке, сохраняя ограничения на доступ к корпоративной информации.

Вместе с Nvidia Palantir создает специализированный ИИ-стек для сложных цепочек поставок на базе открытых моделей Nemotron, Foundry и платформы AIP. Сначала систему внедрят в самой Nvidia — она должна помогать компании находить узкие места, распределять компоненты и быстрее принимать решения в цепочке производства ИИ-оборудования. Fujitsu, в свою очередь, расширит внедрение Foundry и AIP среди компаний в Японии и других странах и станет глобальным FDE-партнером Palantir.

На AIPCon Palantir показывала уже работающие внедрения своих ИИ-продуктов у крупных клиентов. Помимо Nvidia, на конференции выступали Cisco, Eaton, L3Harris, Федеральное управление гражданской авиации США, Novartis и другие организации — от оборонных и промышленных компаний до страховщиков и медиа.

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В основе этой стратегии лежит платформа AIP, которую Palantir представила в 2023 году для подключения ИИ-моделей к корпоративным данным и рабочим процессам. При этом глава компании Алекс Карп призывает бизнес не передавать конфиденциальные данные напрямую разработчикам моделей: по его словам, компаниям стоит хранить такую информацию в собственной инфраструктуре или контролируемом облаке и уже там подключать к ней ИИ.

Такой подход фактически отделяет Palantir от разработчиков закрытых универсальных моделей вроде OpenAI и Anthropic. Компания не пытается создать собственный аналог ChatGPT или Claude, а строит слой между ИИ-моделями и корпоративной инфраструктурой: бизнес может подключать разные модели к своим данным и рабочим процессам, не передавая поставщику модели контроль над самой информацией.

Эта же стратегия лежит в основе соглашения с Nebius, о котором Palantir объявила двумя днями ранее. Компания назвала Nebius своим предпочтительным инфраструктурным партнером для «суверенного ИИ»: после интеграции вычислительные мощности и сервисы для запуска моделей Nebius должны стать доступны клиентам прямо внутри защищенного контура Palantir.

Новые соглашения не помогли акциям Palantir избежать общего снижения технологического сектора. Бумаги компании потеряли 1,3%, опустившись до $167,28. Nasdaq в тот же день снизился примерно на 0,7% — инвесторов беспокоили дорожающая нефть, рост доходности американских облигаций и связанные с войной США и Ирана инфляционные риски.

Palantir росла прежде всего на контрактах с государственными и оборонными структурами, которым поставляла системы для анализа больших массивов данных, разведывательных и военных задач. Однако в последние годы компания все активнее идет в корпоративный сектор — от промышленности и здравоохранения до финансов — а AIP и генеративный ИИ стали одним из главных инструментов этой экспансии.

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