Японская Panasonic Holdings объявила о масштабном расширении бизнеса аккумуляторных систем для дата-центров и инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания рассчитывает заработать на росте спроса на энергоемкие ИИ-сервисы, которым нужны надежные системы хранения энергии.

Alex Shuper, Unsplash

Panasonic планирует запустить массовое производство аккумуляторных элементов для дата-центров на заводе в американском штате Канзас. Старт намечен на 2028 финансовый год, который завершится в марте 2029-го. Проект станет частью стратегии Panasonic по укреплению позиций на рынке систем хранения энергии для ИИ-инфраструктуры.

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Из ранее заявленных 500 млрд иен (примерно $3,1 млрд) инвестиций в инфраструктуру искусственного интеллекта в период 2026−2028 финансовых годов около 350 млрд иен (примерно $2,18 млрд) будет направлено в энергетическое подразделение Panasonic Energy, которое также поставляет продукцию для Tesla. Еще 150 млрд иен (примерно $937,6 млн) компания выделит на развитие промышленного сегмента.

Помимо проекта в Канзасе, Panasonic Energy планирует построить третий завод в Мексике. Серийное производство там тоже хотят запустить в 2028 финансовом году.

Генеральный директор Panasonic Energy Кадзуо Таданобу назвал цель по продажам систем хранения энергии для дата-центров в 950 млрд иен к 2028 финансовому году «минимальным обязательством». В компании рассчитывают превысить планку в 1 трлн иен и усилить конкуренцию на рынке решений для энергоснабжения ИИ-инфраструктуры.

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