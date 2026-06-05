Американская энергетическая компания Convalt Energy вложит $6,2 млрд в крупный проект в Лесото. Он включает строительство гидроэлектростанции мощностью 1200 МВт и дата-центра для систем искусственного интеллекта.

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Проект может стать одним из крупнейших иностранных вложений в экономику южноафриканского королевства. В правительстве рассчитывают, что он поможет снизить зависимость страны от импорта энергоресурсов.

Пресс-секретарь правительства Лесото Бойтело Рабеле заявил, что инвестиции должны укрепить энергетическую безопасность страны, создать рабочие места и ускорить развитие технологической и энергетической инфраструктуры.

Convalt Energy занимается проектами в сфере возобновляемой энергетики, в том числе солнечной генерацией.

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OpenAI ранее объявила о создании первой лаборатории прикладного искусственного интеллекта за пределами США. Подразделение откроют в Сингапуре, оно станет одним из ключевых международных проектов компании.

ByteDance, владеющая TikTok и входящая в число ведущих участников китайского рынка ИИ, также рассматривает возможность резко увеличить капитальные затраты по сравнению с прошлым годом. Компания может вложить до $70 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры и строительство новых дата-центров.

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