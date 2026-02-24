Новости

Парадокс рынка труда: доходы растут, а удовлетворенность сотрудников падает

Медианные доходы работников выросли во всех секторах российской экономики по итогам прошлого года. Однако лидерами по темпам увеличения заработных плат стали не традиционно высокооплачиваемые IT-специалисты, а представители энергетической отрасли. Такие данные представили аналитики платформы Dream Job, изучившие ситуацию на рынке труда.

Согласно результатам исследования, в энергетике медианная зарплата подскочила с 60 до 80 тыс. руб., что эквивалентно росту более чем на 30%. Этот показатель стал максимальным среди всех проанализированных сфер.

В тройку лидеров также вошли телекоммуникации и информационные технологии. Работники связи теперь получают в среднем 60 тыс. руб. против 47 тыс. годом ранее — прибавка составила 27,7%. Айтишники могут рассчитывать на 75 тыс. вместо прежних 60 тыс., что соответствует увеличению на четверть.

Строительная отрасль и сектор недвижимости продемонстрировали рост на 22%: медианная зарплата здесь достигла 100 тыс. руб., поднявшись с 82 тыс.

Финансисты оказались в середине рейтинга: их доход увеличился на 16,7%, достигнув 70 тыс. руб. В розничной торговле показатель вырос на 16% — до 58 тыс., а в продуктовой сфере — на 14%, до 65 тыс.

Деньги не сделали работников счастливее

Несмотря на повсеместное повышение доходов, сами сотрудники оценивают свое материальное положение пессимистичнее, чем год назад. Исследователи Dream Job зафиксировали снижение субъективного восприятия благополучия в большинстве отраслей.

Эксперты объясняют этот феномен тем, что компании повышают зарплаты не от хорошей жизни, а под давлением кадрового голода и необходимости компенсировать растущую нагрузку на персонал. Работники же сравнивают полученные суммы не с прошлогодними показателями, а с теми усилиями, которые им приходится затрачивать.

Только финансисты довольны прибавкой

Аналитики оценили удовлетворенность работников по пятибалльной шкале и обнаружили, что позитивная динамика зафиксирована лишь в одном секторе — финансовом.

Аутсайдерами по уровню субъективного благополучия стали сотрудники гостинично-ресторанной сферы (падение на 0,17 балла), розничной торговли (минус 0,16), IT (минус 0,13), сектора товаров повседневного спроса (минус 0,12), строительства и недвижимости (минус 0,11), а также телекоммуникаций (минус 0,10).

В Dream Job пришли к выводу, что удержать персонал сегодня можно не столько деньгами, сколько созданием комфортной рабочей среды. На первый план выходят прозрачность процессов, предсказуемость коммуникаций, слаженность взаимодействия и здоровый психологический климат в коллективе.

