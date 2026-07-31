Один украденный жесткий диск может стоить дороже самого носителя в сотни тысяч раз. Это пытается доказать в суде продюсер Саймон Афрам, который потребовал от Netflix не менее $105 млн компенсации после исчезновения мастер-копии фильма Fortitude (российского названия ему еще не дали) с Николасом Кейджем. По мнению продюсера, потеря контроля над цифровым активом поставила под угрозу коммерческое будущее проекта.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как следует из иска, Афрам вложил в производство картины более $45 млн собственных средств и работал над ней семь лет. 15 июня ассоциированный продюсер лично доставил в офис Netflix в Лос-Анджелесе жесткий диск с незашифрованной копией фильма для внутреннего просмотра. Стриминговый сервис рассматривал возможность приобрести права на «Fortitude». 25 июня представитель Netflix сообщил, что из офиса украли несколько накопителей, включая диск с фильмом.

Продюсер утверждает, что после этого переговоры с потенциальными покупателями фактически остановились. По его словам, ни один крупный дистрибьютор не захочет вкладывать десятки миллионов долларов в маркетинг фильма, если существует риск, что его копия может в любой момент появиться на пиратских ресурсах. Поэтому сумма иска более чем вдвое превышает бюджет картины.

Netflix с претензиями не согласна. Компания указывает, что копию передали без стандартных для киноиндустрии средств защиты, прежде всего шифрования, и поэтому отказывается брать на себя риск ее утраты. При этом сервис заявил, что провел внутреннее расследование и предложил отслеживать пиратские площадки на случай нелегального распространения или продажи фильма. Признаков утечки пока нет. Продюсеры самостоятельно обратились в полицию Лос-Анджелеса и обвиняют Netflix в недостаточной прозрачности расследования.

Читайте также Netflix впервые покажет «Нарнию» в кинотеатрах до выхода фильма на стриминге

История Fortitude — далеко не первый случай, когда потеря контроля над цифровым контентом приводит к многомиллионным убыткам. В 2014 году после взлома Sony Pictures в сеть попали несколько еще не вышедших фильмов, сценарии, переписка руководства и персональные данные сотрудников. Только за один квартал Sony учла около $15 млн расходов на расследование атаки и восстановление систем — без учета долгосрочных репутационных и юридических последствий.

В 2022 году хакер опубликовал десятки видеороликов с ранней версией Grand Theft Auto VI, получив доступ к внутренним системам Rockstar Games. Студия подтвердила утечку, но заявила, что не ожидает долгосрочного влияния инцидента на разработку игр и работу действующих сервисов. Позднее Rockstar сообщила британскому суду, что восстановление после атаки обошлось ей в $5 млн и потребовало тысяч часов работы сотрудников.

Еще через год жертвой масштабной кибератаки стала Insomniac Games. После отказа студии выплатить выкуп злоумышленники опубликовали около 1,67 ТБ данных — более 1,3 млн файлов с информацией о сотрудниках, бюджетах, планах релизов и находившихся в разработке играх, включая проект о Росомахе. Такой набор данных опаснее обычной технической утечки, так как вместе с файлами компания теряет контроль над собственной стратегией, финансовыми планами и еще не представленными продуктами.

Что это значит для бизнеса

История Netflix показывает, что ценность цифрового актива определяется не только затратами на его создание, но и способностью владельца сохранить эксклюзивность. Для компаний, работающих с интеллектуальной собственностью — от разработчиков ПО и игровых студий до дизайн-бюро и производителей контента, — защита исходных файлов становится частью управления бизнес-рисками. Один украденный носитель или незащищенная копия способны сорвать сделку, снизить стоимость продукта и стать предметом многомиллионного судебного спора.

При этом дело Fortitude поднимает вопрос о том, где заканчивается ответственность владельца контента и начинается ответственность компании, которой этот контент передали на хранение или для оценки. Вокруг этого сейчас и строится спор между продюсером и Netflix.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.