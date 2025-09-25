Intel ведет предварительные переговоры с Apple об инвестициях в производителя чипов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их словам, достижение соглашения не гарантировано. Переговоры также касаются более тесного сотрудничества между компаниями.

Unsplash

Агентство отмечает, что сделка с Apple, бывшим клиентом Intel, который пять лет назад перешел на собственные процессоры, стала бы дополнительным подтверждением усилий по восстановлению бизнеса. Однако возврат к чипам Intel в устройствах Apple маловероятен: передовые процессоры iPhone производит Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC).

Сейчас Intel сталкивается с серьезными вызовами потеря технологического лидерства, сокращение доли рынка в пользу конкурентов вроде Advanced Micro Devices (AMD) и неспособность извлечь выгоду из бума продаж оборудования для ИИ, где доминирует Nvidia.

В августе американское правительство приобрело 10% акций Intel для стимулирования производства полупроводников в США, а SoftBank Group объявила о вложении $2 млрд. На прошлой неделе Nvidia инвестировала $5 млрд в производителя чипов с планами совместной разработки процессоров для ПК и дата-центров. По словам источников Bloomberg, Intel также ведет переговоры с другими потенциальными инвесторами и партнерами.

Ранее Apple взяла на себя обязательства инвестировать $600 млрд в производство США. Производитель iPhone заявлял, что будет сотрудничать с различными компаниями для развития американского производства полупроводников.

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил в интервью CNBC, что такие инвестиции создадут «эффект домино», побуждая другие компании развивать производство в США. Отвечая на вопрос об Intel, Кук сказал: «Мы хотели бы увидеть возвращение Intel».