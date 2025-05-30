Новая методика Центробанка по определению системно значимых кредитных организаций (СЗКО) открывает возможности для развития B2B-решений, рассказал «Инк.» директор по продуктам финтех-компании Paygine Роман Тихонов.

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Согласно докладу ЦБ, с 2027 года в перечень СЗКО могут войти не только крупнейшие игроки, но и средние банки с развитыми экосистемами и платежными сервисами.

Если раньше все СЗКО подпадали под единый норматив надбавки к капиталу в 1%, то теперь регулятор вводит дифференцированные требования (от 0,5% до 2,5%). Чем больше влияние банка на финансовую систему, тем выше будет надбавка к нормативу достаточности капитала. Внедрение дифференцированных надбавок начнется с 2028 года.

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Как это повлияет на финтех

По словам Тихонова, новая методика повышает прозрачность и гибкость регулирования, что выгодно финтех-компаниям, разрабатывающим решения в области платежей, аналитики, искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна.

Так, банки, особенно с высокими надбавками, будут искать способы оптимизации затрат и повышения эффективности, что увеличит спрос на автоматизацию процессов и улучшение клиентского опыта через финтех-продукты.

Методика также учитывает масштаб экосистемного бизнеса банков, открывая финтех-компаниям путь к участию в их создании. Однако усиление требований ЦБ может привести к более строгому надзору за технологическими партнерами банков, что повысит конкуренцию в B2B-сегменте, отметил Тихонов.

«ЦБ стремится повысить устойчивость банковского сектора, и это логичный шаг, учитывая разнообразие бизнес-моделей и масштабов банков, входящих в список СЗКО», — добавил он.

Paygine прогнозирует, что к 2027–2028 годам рынок финтеха получит новый импульс развития, так как банки будут активнее сотрудничать с технологическими компаниями для создания конкурентоспособных решений.