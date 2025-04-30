Отреагировав на призыв министра здравоохранения и социальных служб США Роберта Ф. Кеннеди-младшего отказаться от использования искусственных ингредиентов, компания PepsiCo не стала откладывать действия и уже начала сокращать содержание искусственных ингредиентов в своей продукции.

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«Мы уже долгое время лидируем в трансформации отрасли, уделяя особое внимание сокращению содержания натрия и сахара и улучшению качества жиров, — сказал председатель и генеральный директор PepsiCo Inc. Рамон Лагуарта. — Более 60% нашей продукции сегодня не содержит искусственных красителей».

Лагуарта привел в пример Lay’s и Tostitos, которые «к концу этого года полностью откажутся от искусственных красителей». «Таким образом, мы движемся в правильном направлении», — добавил он.

Кеннеди-младший и доктор Мартин Макари, комиссар Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США, 22 апреля объявили о запрете использования синтетических красителей на основе нефтепродуктов в пищевых продуктах Америки.

Минздрав США отметил в своем пресс-релизе, что среди шагов, которые необходимо предпринять, — «установление национального стандарта и сроков для перехода пищевой промышленности с красителей на основе нефтехимических продуктов на натуральные альтернативы».

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Лиана Вернер-Грей, сертифицированный диетолог и участница движения «Сделаем Америку снова здоровой», сказала: «Это огромная победа для общественного здравоохранения, которая давно назрела».

Она написала книгу «Диета Земли», которая начиналась как блог, где специалист делилась своим опытом изменения питания для ускорения выздоровления и преодоления проблем со здоровьем после постановки диагноза «рак».

По ее словам, суть «Диеты Земли» — это возвращение к естественным продуктам: «Мы должны питаться тем, что дает природа, выбирать настоящие, питательные продукты, данные нам Богом».

«Я лично исключила из своего рациона такие искусственные красители, как Red 40, Yellow 5, Yellow 6, Blue 1 и другие, более 16 лет назад, когда начал придерживаться «Диеты Земли» и вести естественный образ жизни», — сказал Вернер-Грей.

Она рассказала, что страдала от частых резких перепадов настроения, тревожности, высыпаний на коже и упадка сил, а также от сильного импульсивного желания есть обработанную пищу.

«Как только я отказалась от этих красителей и перешла на натуральные альтернативы на основе цельных продуктов, эти симптомы исчезли», — сказала Вернер-Грей, добавив, что ее клиенты сообщали о похожих результатах.

«Этот шаг FDA под руководством секретаря Кеннеди и комиссара Макари является важнейшим шагом на пути к восстановлению целостности нашей продовольственной системы», — заключила она.