Федеральная торговая комиссия (FTC) инициировала судебный процесс против PepsiCo, утверждая, что компания предоставляла более выгодные цены крупному ритейлеру Walmart по сравнению с его конкурентами. PepsiCo опровергла эти обвинения и охарактеризовала судебное разбирательство как предвзятое.

FTC объявила в пятницу о намерении подать в суд на PepsiCo за незаконную ценовую дискриминацию. В заявлении агентства утверждается, что крупнейший производитель продуктов питания и напитков установил более выгодные цены для одного из крупнейших ритейлеров по сравнению с его конкурентами. FTC утверждает, что Pepsi нарушила закон Робинсона-Патмана, который запрещает продавцам устанавливать разные цены на один и тот же «товар» для соперничающих покупателей или выборочно проводить акции, такие как компенсации за рекламу.

Компания PepsiCo опровергла обвинения, выдвинутые Федеральной торговой комиссией, заявив, что иск является необоснованным как с фактической, так и с юридической точки зрения. В официальном письме представители компании заявили: «PepsiCo категорически оспаривает обвинения Федеральной торговой комиссии и предвзятость, в которой был подан этот иск. Мы будем решительно отстаивать свою позицию в суде». В компании уверяют, что действия PepsiCo соответствуют отраслевым нормам и подчеркивают, что они не отдают предпочтение определенным клиентам, предоставляя скидки или рекламную поддержку лишь некоторым из них.

Федеральная торговая комиссия (FTC) заявила, что значительная часть предполагаемых нарушений была отредактирована в судебных материалах, ссылаясь на правовые привилегии, предоставленные как PepsiCo, так и крупному ритейлеру. Комиссия намерена отменить эти правки, чтобы продемонстрировать, как действия Pepsi нарушили закон и каким образом это повлияло на повышение цен у конкурирующих розничных продавцов.

Закон Робинсона-Патмана, принятый в 1936 году, долгое время не применялся федеральным правительством, во время отмены государственного регулирования в 1980-х. Однако FTC возобновила его использование в декабре, подав иск против компании Southern Glazer’s, крупнейшего дистрибьютора вина и спиртных напитков в США.

Иск был подан в последний рабочий день перед инаугурацией избранного президента Дональда Трампа и совпадает с тем моментом, когда срок полномочий Лины Хан на посту председателя Федеральной торговой комиссии подходит к концу. Ее преемник — республиканец Эндрю Фергюсон, который в настоящее время занимает место в комиссии, опубликовал заявление, в котором выразил свое несогласие с решением о подаче иска против компании Pepsi.

Ранее PepsiCo добилась отклонения иска, обвинявшего компанию в загрязнении окружающей среды пластиковой упаковкой. Судья раскритиковал решение генерального прокурора штата Летиции Джеймс, и заявил, что люди сами должны не мусорить.