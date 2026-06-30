Перебои с поставками топлива в ряде российских регионов начали сказываться на транспортной отрасли. Пока власти называют положение управляемым и объясняют нехватку логистическими сбоями, участники рынка уже говорят о первых последствиях. Таксисты реже выходят на линию, расходы перевозчиков растут, а эксперты предупреждают о возможном повышении тарифов.

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Представители таксомоторного бизнеса отмечают, что нехватка топлива на отдельных АЗС уже сократила число автомобилей, доступных для заказов. В некоторых регионах водители отказываются от длительных поездок, сокращают смены или временно прекращают работу, поскольку поиск заправки, где есть нужное топливо, отнимает все больше времени.

В таксопарках заявляют, что за последние недели отток водителей с линии ускорился. Помимо подорожания бензина, работе мешают очереди на АЗС и введенные в некоторых регионах ограничения на отпуск топлива. Водители тратят больше времени на заправку и в результате успевают выполнить за смену меньше заказов, чем раньше.

Стоимость поездок тоже оказалась под давлением. Агрегаторы пока не стали массово пересматривать тарифы, однако участники рынка допускают, что при затяжных перебоях цены начнут расти. Сокращение числа автомобилей на линии усиливает разрыв между спросом и предложением, особенно в часы пик и на наиболее загруженных направлениях.

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Издержки грузоперевозчиков также растут. Логистические компании сообщают об удорожании доставки на отдельных направлениях, сокращении топливных скидок и нехватке свободного транспорта. Сильнее всего перебои ощущаются в южных регионах и Крыму, где снабжение АЗС оказалось наиболее затруднено.

Федеральные власти при этом утверждают, что оснований говорить о масштабном топливном кризисе нет. Президент Владимир Путин ранее назвал дефицит некритическим и отметил, что запасы бензина остаются близкими к уровню прошлого года.

Эксперты связывают перебои не столько с общим недостатком топлива, сколько со сбоями в производстве и логистике. Среди причин они называют внеплановые остановки отдельных нефтеперерабатывающих заводов, в том числе после атак беспилотников, сезонный рост спроса, повышенную нагрузку на железнодорожную инфраструктуру и сложности с доставкой нефтепродуктов в удаленные регионы.

Для стабилизации рынка власти скорректировали правила биржевой торговли топливом, продлили действие нулевой ввозной пошлины на нефтепродукты и направили дополнительные объемы наиболее зависимым от поставок отраслям, включая агропромышленный комплекс. Эксперты ожидают, что восстановление нефтепереработки и логистических цепочек позволит постепенно сократить дефицит, но предупреждают: если перебои затянутся, расходы таксопарков и перевозчиков продолжат расти, усиливая давление на тарифы.

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