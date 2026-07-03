Российские производители продуктов предложили торговым сетям временно не штрафовать поставщиков за задержки доставки, вызванные нехваткой топлива и очередями на АЗС. Инициативу уже предварительно обсудили отраслевые объединения и Ассоциация компаний омниканальной розничной торговли.

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С предложением выступили «Руспродсоюз» и ассоциация «Народный фермер». По их данным, ограничения на отпуск топлива и многочасовое ожидание на заправках мешают перевозчикам соблюдать согласованные графики. Производители считают, что поставщиков не следует автоматически штрафовать за опоздания, возникшие по независящим от них причинам.

Некоторые поставщики уже предупреждают торговые сети о возможных опозданиях и просят не применять к ним штрафы и неустойки. Они рассчитывают, что сети будут отдельно рассматривать случаи, когда сроки были нарушены из-за ограничений на заправках, а не по вине производителя или перевозчика.

В Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли подтвердили, что временная отмена штрафов действительно обсуждается. Сейчас АКОРТ и отраслевые союзы разрабатывают порядок, по которому поставщик сможет подтвердить, что опоздание произошло именно из-за очередей на АЗС. В ассоциации заявили, что готовы поддержать производителей, но новый механизм не должен превращаться в универсальное оправдание любых срывов поставок.

Обращение в АКОРТ направила и ассоциация «Народный фермер», которая объединяет производителей и переработчиков в 72 регионах. О задержках уже сообщают предприятия из Удмуртии, Волгоградской и Астраханской областей, а также других регионов. Из-за очередей и лимитов на заправках грузовикам приходится дольше находиться в пути, поэтому часть поставок прибывает позже согласованного срока.

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Массового срыва поставок пока не произошло. По данным участников рынка, грузовики продолжают доезжать до распределительных центров и магазинов, хотя отдельные партии прибывают с опозданием. Поэтому поставщики просят не освобождать их от обязательств по контрактам, а временно не начислять штрафы за задержки, вызванные топливными ограничениями.

Торговые сети пока не сообщают о перебоях с наличием продуктов. Ретейлеры подтверждают, что заказы продолжают поступать, хотя часть машин приезжает позже намеченного времени. В АКОРТ заявили, что готовы учитывать объективные сложности поставщиков, но каждую задержку потребуется подтверждать отдельно.

Пока участники рынка рассчитывают урегулировать вопрос через временные договоренности между сетями и поставщиками. Главным условием станет понятный порядок подтверждения задержек, связанных с нехваткой топлива и очередями на АЗС. «Руспродсоюз» и АКОРТ договорились оценить развитие ситуации и после этого вернуться к параметрам возможного моратория.

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