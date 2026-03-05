Минпромторг обновил список автомобилей, разрешенных к закупке для такси в рамках закона о локализации, сообщается на сайте ведомства. Перечень регулярно пересматривается с учетом моделей, производство которых осуществляется в России по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

Eugene Chystiakov, Unsplash

В обновленный список включены кроссоверы «Москвич» М70 и М90, электрокроссовер UMO 5 и пассажирский фургон Sollers SF1, тогда как из перечня исключили УАЗ «Хантер» и «Патриот», а также электромобили Evolute I-PRO и I-JET.

На сегодняшний день список Минпромторга насчитывает 22 модели: семь Lada, шесть «Москвичей», по три Evolute и Voyah, две Sollers и электрокроссовер UMO 5. Ведомство также предложило расширить перечень за счет моделей Haval Jolion, F7, F7x и Tenet T7.

Закон о локализации такси был одобрен Госдумой 13 мая 2025 года. В соответствии с новым документом, для эксплуатации в такси разрешено использовать только автомобили с высокой долей российских компонентов либо произведенные по специальным инвестиционным контрактам (СПИК).

В 2025 году сегмент такси и пассажирских перевозок возглавил рост на рынке частичной занятости. Согласно данным сервиса «Авито Подработка», число вакансий в этой сфере выросло в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом. Исполнителям предлагали в среднем около 53 400 руб. в месяц при возможности гибкого графика.

В конце прошлого года Яндекс заявил, что расширяет свои амбиции — теперь компания решила не только управлять миллионами поездок, но и разрабатывать собственные автомобили. По информации инсайдеров, внутри компании ведется активная работа над таксомотором под брендом UMO 5. Торговая марка уже зарегистрирована, а переговоры о производстве с китайским автопроизводителем GAC идут полным ходом.

Тем временем компания Uber Technologies Inc. раскрыла масштабные планы по формированию собственного флота беспилотных автомобилей. В перспективе сервис рассчитывает развернуть до 100 тыс. роботакси на базе технологической платформы Nvidia Corp., что, по замыслу компании, должно заметно сократить издержки и сделать поездки дешевле для пользователей.

