«Яндекс 360» (входит в группу Yandex B2B Tech) представил на конференции Yandex Connect новый этап в работе с документами и почтой. Благодаря внедрению искусственного интеллекта пользователь сможет закрывать десятки регулярных личных и рабочих задач — будь то информация о заказанных товарах или сложные формулы квартального отчета. «Инк» побывал на презентации.

Пресс-служба Яндекс 360

Чтобы обратиться к ИИ, нужно вызвать обновленную «Алису Про». Она разговаривает на естественном языке и поймет команду, сформулированную «на бегу». К примеру, ее можно попросить прибраться в таблице и построить информацию по категориям, она может проверить документ на ошибки и даже помочь с формулами, подсказав нужную именно для этой ячейки.

Пресс-служба Яндекс 360

Свежие документы

Как рассказал руководитель «Яндекс Документов» Евгений Круглов, до конца года пользователи получат мощное обновление функции совместного редактирования. Над одним файлом смогут работать до 400 человек одновременно.

Для такой функции в «Яндекс 360» создали собственную версию технологии CRDT (Conflict-free Replicated Data Types — конфликтно-устойчивые реплицируемые типы данных). Она используется там, где нужно постоянно синхронизировать данные.

Пресс-служба Яндекс 360

«Инк» поинтересовался у Круглова, будут ли различия в возможностях «Алисы Про» при разных тарифах и как именно она работает в корпоративном тарифе.

«Для корпоративных пользователей возможности «Алисы Про» управляются администратором организации. То есть если администратор организации посчитает, что какая-то функция не должна быть доступна, он ее может выключить. Но в целом сама функциональность абсолютно одинаковая. Там та же самая модель Alice AI. «Алиса» — она одна для всех», — ответил Круглов.

Таким образом, «Алиса Про» сможет помогать с задачами в полном объеме не только крупным корпоративным компаниям, но и индивидуальным предпринимателям, фрилансерам и начинающим бизнесменам.

Почту доставит «Алиса

Пресс-служба Яндекс 360

Искусственный интеллект также будет встроен в почтовый сервис. «Алиса Про» возьмет на себя функции секретаря — отвечает на письмо клиента, находит в сотнях писем нужный контакт и номер лицевого счета, а также может посчитать по формуле данные, которые срочно запрашивает начальник.



«Почта давно перестала быть местом, где люди ведут переписку. Сейчас это некоторая централизованная точка, куда стекается контекст пользователя буквально отовсюду. В почту попадают и информация из маркетплейса, уведомления из соцсетей, штрафы, купленные билеты. Всё-всё-всё сливается в почту. Для бизнес-пользователей в почту приходят договора, документы, конспекты встречи с телемоста, уведомления о каких-то событиях, которые прилетают в календарь», — объяснил руководитель «Алисы Про» Филипп Панфилов.

По его словам, «Алиса Про» сможет помогать с целым спектром не только рабочих, но и личных задач. К примеру, ее можно спросить, сколько денег в этом месяце вы потратили на бензин — «Алиса» найдет чеки, все посчитает и даст готовый ответ. Или знакомый спросит сколько стоили билеты на тот концерт, куда вы ходили в прошлом месяце — вместо долгих поисков «Алиса» сама найдет билет и чек, назовет стоимость, место проведения события и все подробности.

Панфилов даже поделился личным кейсом:

«В августе я покупал детям парты перед началом учебного года. Детям эти парты так понравились, что они на них стали делать буквально все. Поэтому жена попросила купить защитное покрытие на эти парты, для этого мне нужно знать размер этого стола. Раньше я бы пошел в «Яндекс. Маркет», открыл там раздел с купленными товарами, искал бы в разделе этот стол, зашел в карточку товара, нашел бы там размер этого стола. Сейчас я могу спросить у «Алисы Про» какой размер стола, который я заказывал», — рассказал он.

В отличие от зарубежных аналогов — Microsoft 365 Copilot и Google Workspace Duet AI — «Яндекс 360» делает ставку не только на текстовое взаимодействие с ИИ, но и на голосовой формат через обновленную «Алису Про». Если у Microsoft и Google ассистенты встроены в интерфейс офисных приложений и работают преимущественно на английском языке, то «Яндекс» адаптировал ИИ-помощника под русскоязычную среду и локальные бизнес-сценарии: от работы с бухгалтерскими формулами до поиска чеков и билетов в почте. Кроме того, компания разработала собственную версию технологии CRDT, что позволяет редактировать документ одновременно до 400 пользователям — показатель, которого пока нет у зарубежных решений.