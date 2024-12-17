Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» предложила Минстрою субсидировать 50% затрат на внедрение российских BIM-систем в проектно-строительную отрасль. Письмо с инициативой АРПП направила министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину.

BIM-системы (Building Information Modeling) — это технологии, которые помогают проектировать, строить и управлять зданиями, создавать их цифровую модель. В сегменте промышленного и гражданского строительства доминируют западные модели. В письме АРПП отметили, что такая тенденция увеличивает риски несанкционированного доступа к данным и оперативного отключения лицензий.

В ассоциации пояснили, что на данный момент строительный сегмент работает в условиях высоких кредитных ставок и невысокой рентабельности. Поэтому организации не могут позволить себе замену ранее купленного западного ПО. Введение субсидии простимулирует строительные компании к закупке отечественного софта из реестра Минцифры.

«Софинансирование государства в размере 50% позволит облегчить эту задачу и может дать реальный результат. Для некоторых категорий потребителей процент финансирования может быть изменен в ту или иную сторону, в том числе и за счет дополнительного финансирования из региональных бюджетов», — отметили в АРПП.

По мнению главы комитета АРПП по информационному моделированию градостроительной деятельности, замгендиректора по науке «СиСофт Девелопмент» Михаила Бочарова, строительство необходимо регулировать и поддерживать по аналогии с машиностроением, где уже несколько лет действуют программы господдержки при внедрении отечественных решений.

Представитель Минстроя заверил, что министерство поддерживает инициативы по импортозамещению софта и уже реализует различные меры поддержки, такие как гранты для разработчиков и льготные кредиты для стартапов. Рынок строительного софта «в значительной мере представлен отечественными решениями, для строительных компаний созданы все условия для их использования», отметили в ведомстве.

По результатам исследования Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ), в общей сложности 56% специалистов строительной отрасли готовы к переходу на российское ПО, 16% уже полностью на него перешли, еще 19% находятся в процессе.

Председатель правления компании-разработчика строительного софта «Кредо-Диалог» Григорий Жуховицкий отметил, что отечественных производителей BIM-систем, качественно замещающих все основные западные решения, не более десяти. По его данным, примерно 80% частных компаний хотя бы частично используют западное ПО, 41% пока даже не собирается переходить на отечественный софт, используя в основном лицензионные и нелицензионные продукты компании Autodesk.

Ведущий инженер центра «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Баумана Вадим Истомин считает, что полностью перейти на отечественный софт не удастся в ближайшие 10–15 лет. Это связано с тем, что новые программы должны пройти долгий путь от разработки до повсеместного внедрения.

По прогнозу гендиректора ГК «РКС Девелопмент» Станислава Сагиряна, на замену иностранного софта на 80% потребуется от пяти до десяти лет.

Директор по стратегическому развитию и цифровизации ГК «Гранель» Семен Тимохин считает, что переход на российские аналоги приведет к существенному усложнению и замедлению в процессах проектирования и моделирования, сделает их значительно более дорогостоящими для девелоперов.

По оценке председателя совета директоров АСКОН Александра Голикова примерно 20–30% компаний уже перешли на российский софт в строительстве, но из-за нехватки финансов динамика остается низкой.

По подсчетам Голикова, средней компании, в которой нужно заменить продукты на 50–100 рабочих местах, нужно потратить 10 млн руб. Соответственно, если стоит задача охватить хотя бы 1 тыс. таких компаний, на субсидирование нужно выделить примерно 5 млрд руб. Он отметил, что важно, чтобы субсидирование направлялось не вендорам, а потребителям.

По оценке эксперта ГК «Корус Консалтинг», на субсидирование может потребоваться не менее 15–20 млрд руб. в год, а приоритет целесообразно отдавать компаниям, участвующим в госпроектах, организациям, работающим с критической инфраструктурой, а также среднему бизнесу, для которых стоимость перехода наиболее критична.

Президент НОТИМ и руководитель Комиссии по цифровизации строительной отрасли и ЖКХ Общественного совета при Минстрое Михаил Викторов отметил, что в сфере проектирования госсектор требует от исполнителей покупки российского софта, что приводит к значительным расходам.

Он сообщил также, что проектные организации тратят на закупку российских лицензий и отказ от западных, которые продолжают работать, но не обновляются, от 3 млн до 30 млн руб.

Участники рынка недвижимости сообщают, что девелоперы столкнулись с экономическими рисками из-за высокой закредитованности. Ранее Минстрой предложил ввести мораторий на банкротство девелоперов до конца 2025 года. Эта мера включена в план мероприятий, направленных на поддержку строительной отрасли.