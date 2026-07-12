Apple обвинила OpenAI и главу ее аппаратного подразделения в скоординированной кампании по хищению информации о будущих продуктах компании и подала иск о краже коммерческой тайны.

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По утверждению Apple, OpenAI поощряла сотрудников компании делиться сведениями, компонентами, чертежами и другими материалами о неанонсированных продуктах — в рамках усилий стартапа по созданию собственной линейки устройств. Среди ответчиков по иску назван Тан Тан, директор по аппаратному обеспечению OpenAI, который ранее занимал пост вице-президента Apple по дизайну продуктов и руководил разработкой iPhone, умных часов и AirPods.

В иске также фигурирует бывший инженер по аппаратному обеспечению iPhone Чан Лю, перешедший в OpenAI в январе. По версии Apple, на протяжении нескольких недель он скрытно получал доступ и скачивал десятки конфиденциальных файлов компании, включая подробные данные о неанонсированных продуктах, инженерные презентации и технические спецификации.

Apple также заявляет, что Тан побуждал сотрудников раскрывать сведения о будущих продуктах прямо на собеседованиях, а покидающих компанию работников в OpenAI консультировали, как избежать немедленного отключения от корпоративных систем при увольнении.

Apple требует, чтобы OpenAI прекратила подобную практику, уничтожила все полученные материалы и переработала готовящиеся устройства так, чтобы они не содержали технологий компании. Дело будет рассматриваться судом присяжных. В OpenAI заявили, что не заинтересованы в чужой коммерческой тайне и сосредоточены на разработке собственных технологий.

Конфликт разворачивается на фоне обострения отношений двух компаний, ранее выступавших технологическими партнерами: OpenAI поставляла технологии для платформы Apple Intelligence и голосового ассистента Siri.

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Напряжение усилилось после того, как OpenAI привлекла к разработке устройств бывшего дизайн-директора Apple Джони Айва, а также переманила более 400 бывших сотрудников Apple, согласно материалам иска. В прошлом месяце из Apple в OpenAI перешел и руководитель направления смарт-очков и Vision Pro.

Сам Тан покинул Apple в 2024 году, чтобы вместе с Айвом и другим ветераном Apple Эванс Хэнки основать стартап по разработке ИИ-устройств io Products, который OpenAI приобрела в 2025 году за $6,5 млрд.

OpenAI готовится к первичному публичному размещению акций в ближайшие месяцы — по данным Bloomberg, ранее сама компания рассматривала возможность подать встречный иск против Apple за нарушение условий партнерства по интеграции ChatGPT в Siri.

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