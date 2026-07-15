На российском рынке грузоперевозок сократилось число доступных машин, из-за чего тарифы резко выросли как внутри страны, так и на международных направлениях. По данным ATI.SU, к 13 июля индекс стоимости FTL-перевозок с полной загрузкой автомобиля достиг рекордных 2086 пунктов. За год ставки поднялись на 28,8%, а менее чем за два месяца — на 17,5%.

Unsplash

При этом объем заказов не увеличивается. В ATI.SU объясняют скачок тарифов сокращением предложения. Часть перевозчиков отказывается от рейсов из-за перебоев с топливом, теряет время в очередях на АЗС или переводит машины на более короткие маршруты. Одновременно компании закладывают в ставки растущие расходы на топливо, ремонт, страхование, лизинг и обслуживание автопарка.

Подорожание затронуло все направления, которые отслеживает платформа. На маршрутах Великий Новгород — Санкт-Петербург, Иркутск — Новосибирск и Екатеринбург — Казань ставки выросли более чем на 50% год к году.

Быстрее всего тарифы растут на китайском направлении. По оценкам участников рынка, только за последний месяц автомобильная доставка подорожала на 15−25%. Перевозка из Шанхая в Москву теперь обходится в 1,05−1,1 млн рублей против 730−750 тыс. весной. На маршруте Маньчжурия — Новолипецк ставка всего за два дня поднялась с 900 тыс. до 1,15 млн рублей, а найти свободную машину стало значительно сложнее.

Участники рынка связывают скачок тарифов прежде всего с замедлением оборота транспорта. По данным Eastex, доставка из Забайкальска в Москву теперь занимает 10−12 суток. В российском подразделении FM Logistic также отмечают, что среднесуточный пробег автомобилей на азиатских маршрутах сократился с 600−700 до 500 км. Дополнительное время перевозчики теряют в очередях на АЗС и пограничных переходах.

Читайте также До трети МСП могут столкнуться с ростом расходов из-за дорогого топлива

Нехватка свободных машин вынуждает грузовладельцев перестраивать логистику. Часть грузов уже перенаправляют на железную дорогу и морской транспорт, однако дополнительный спрос подтолкнул вверх ставки и в этих сегментах. Железнодорожная доставка через Забайкальск и Казахстан подорожала на $150−250. Морские отправки через Новороссийск прибавили до $100 за двадцатифутовый контейнер и до $200 за сорокафутовый, а через Владивосток — соответственно $200 и $400.

По данным ATI.SU, во втором квартале импортные перевозки подорожали на 43%, а экспортные — на 20%, хотя количество заявок сократилось. По сравнению с первым кварталом спрос на экспортные рейсы снизился на 19%, на импортные — на 8%. Единственным крупным направлением, где количество заказов продолжило увеличиваться, остался Китай с ростом на 36%.

Участники рынка называют сразу несколько причин сложившейся ситуации. Помимо перебоев с топливом, на отрасль влияют усиление таможенного контроля, сокращение параллельного импорта, новые требования, включая систему СПОТ и навигационные пломбы, а также последствия санкционных ограничений. В таких условиях логистические компании не рассчитывают на быстрое снижение тарифов. По их оценкам, высокие ставки сохранятся как минимум до стабилизации поставок топлива и восстановления числа доступных машин.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.