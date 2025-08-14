Американский стартап Perplexity, разрабатывающий ИИ-поисковик, проводит новый раунд финансирования с оценкой в $20 млрд. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на письмо потенциальным инвесторам и источник.

Perplexity

Стартап, запущенный в 2022 году, сочетает большие языковые модели с веб-поиском для предоставления ответов на вопросы пользователей в реальном времени. Нынешняя оценка компании выросла на $2 млрд по сравнению с предыдущим раундом в июле, когда она составляла $18 млрд.

В ноябре 2024 стартап оценивался в $9 млрд. С начала года Perplexity привлекла средства от таких инвесторов, как SoftBank, Nvidia и Джефф Безос, собрав в общей сложности около $1,5 млрд, отмечает издание.

Накануне Perplexity сделал предложение о покупке интернет-браузера Google Chrome за $34,5 млрд на фоне антимонопольных разбирательств против техногиганта, которые могут заставить компанию разделить свой бизнес. Однако реакции от Google не поступило. Эксперты в беседе с BI расценили это предложение как маркетинговый ход, чтобы казаться крупным игроком.

Кроме того, в прошлом месяце стартап представил свой ИИ-браузер Comet. Тогда Reuters cо ссылкой на источники написал, что в ближайшие недели свой браузер с искусственным интеллектом планирует запустить OpenAI.