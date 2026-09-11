Moroccanoil объявил Арину Соболенко новым глобальным амбассадором бренда. Первая ракетка мира станет лицом международных рекламных кампаний компании, которая уже несколько лет развивает присутствие в теннисе через партнерство с Miami Open.

Kateryna Hliznitsova, Unsplash

Соболенко станет главной героиней глобальных кампаний Moroccanoil и будет вместе с брендом создавать эксклюзивный контент. Партнерство охватит не только рекламные съемки, но и крупные теннисные события и специальные активности бренда, а основной темой станет сочетание спортивного образа Соболенко с ее личным стилем за пределами корта.

В Moroccanoil выбор Соболенко объясняют сочетанием спортивных результатов и заметного публичного образа за пределами корта. Компания рассчитывает использовать ее популярность и активную фанатскую аудиторию, чтобы связать бренд не только с уходом за волосами, но и с более широкими темами личного стиля, уверенности и повседневных бьюти-ритуалов.

Читайте также Интернет переименовал Vaseline в BASELINE. Бренд согласился

Сотрудничество с Соболенко продолжает уже существующую теннисную стратегию Moroccanoil. Бренд несколько лет выступает официальным партнером Miami Open по уходу за волосами, используя турнир для продвижения своих продуктов и бьюти-активаций среди теннисной аудитории. Теперь к турнирному партнерству компания добавляет персонального амбассадора из числа самых узнаваемых действующих игроков.

Для Moroccanoil соглашение с Соболенко также расширяет спортивный маркетинг за пределы самих турниров. Продукция бренда продается более чем в 80 странах, поэтому глобальный амбассадор дает компании возможность использовать образ одной спортсменки одновременно в разных национальных кампаниях, социальных сетях и специальных проектах. Срок соглашения и его финансовые условия стороны не раскрыли.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.