Первым аппаратным продуктом OpenAI может стать портативная умная колонка без экрана, работающая в связке с ChatGPT и рассчитанная на использование дома. Об этом со ссылкой на источники сообщило Bloomberg. Устройство пока находится в разработке, а внутри компании его описывают как «человекоподобного ИИ-компаньона, живущего в доме».

ChatGPT

OpenAI уже не раз заявляла о намерении выпустить собственное устройство. Ранее вокруг компании также появлялись слухи о разработке смартфона — такой проект напрямую столкнул бы ее с Apple на одном из ключевых рынков американской корпорации.

Новое устройство должно заметно отличаться от привычных умных колонок. Разработчики хотят наделить его собственной «личностью» и способностью со временем подстраиваться под владельца. Для персонализированных ответов система сможет использовать данные о цифровой активности пользователя, в том числе сведения из электронной почты.

Еще одной особенностью устройства станут подвижные механические элементы, рассказали источники. По замыслу разработчиков, оно должно восприниматься как физическое воплощение ChatGPT. Над проектом, по данным Bloomberg, работают и бывшие инженеры Apple, участвовавшие в создании iPhone и Mac.

Разработка устройства идет на фоне обострившегося юридического конфликта между OpenAI и Apple. На прошлой неделе Apple подала против OpenAI иск о хищении торговых секретов. Изложенные в документах эпизоды компания назвала лишь «верхушкой айсберга» и допустила, что в ходе разбирательства могут выявиться новые нарушения.

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OpenAI отвергает обвинения. Собеседники Bloomberg, знакомые с планами компании, также утверждают, что разрабатываемое устройство заметно отличается от нынешних продуктов Apple. По их мнению, проект не должен затрагивать торговые секреты конкурента.

Интерес к потребительским ИИ-устройствам растет вместе с притоком капитала в этот сегмент. В мае основанный Бреттом Адкоком стартап Hark привлек $700 млн в рамках раунда серии A при оценке в $6 млрд, причем спрос со стороны инвесторов превысил первоначально предложенный объем. Компания развивает концепцию «персонального интеллекта», объединяя собственные ИИ-модели с аппаратным обеспечением.

При этом Hark пока не раскрыла даже форм-фактор будущего устройства. Это показывает, что инвесторы готовы вкладывать крупные суммы в новую категорию еще до того, как разработчики представили готовый продукт и рынок подтвердил реальный спрос.

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