Pfizer согласилась выплатить $59,7 млн, чтобы урегулировать обвинения о том, что приобретенная ею компания Biohaven, вводила в заблуждение программы здравоохранения, включая Medicare. Как известно, Pfizer давала взятки, чтобы врачи назначали препарат от мигрени Nurtec ODT.

Министерство юстиции заявило, что с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2022 года компания Biohaven Pharmaceuticals нарушила федеральный закон о ложных претензиях, предоставляя врачам гонорары и обеды в дорогих ресторанах, чтобы побудить их чаще выписывать рецепт на препарат Nurtec.

По данным правительства, некоторые программы для спикеров посещались по нескольку раз одними и теми же врачами, что не давало никакой образовательной пользы, или же в них участвовали супруги врачей, члены их семей и коллеги, у которых не было никакой образовательной необходимости присутствовать там.

«Пациенты должны знать, что их врач назначает лекарства, руководствуясь медицинским заключением, а не финансовыми стимулами фармацевтических компаний», — сказала Трини Росс, прокурор США по Западному округу Нью-Йорка.

Согласившись на урегулирование спора, компания Pfizer не признала свою вину.

«Мы рады оставить это дело в прошлом, чтобы и дальше уделять внимание нуждам пациентов», — говорится в заявлении нью-йоркского производителя лекарств.

Урегулирование разрешило иск, поданный в августе 2021 года в федеральный суд Рочестера, штат Нью-Йорк, Патрицией Фраттасио, бывшим специалистом по продажам неврологических препаратов Biohaven.

Она получит около $8,4 млн. Еще около $41,8 млн будет направлено федеральному правительству, а $9,5 млн — программам Medicaid.

Ранее иск был подан против компании Procter & Gamble, в котором утверждалось, что она обманывает покупателей, делая ложные заявления об экологичности туалетной бумаги Charmin. Группа из восьми потребителей подала коллективный иск, в котором говорится, что Procter & Gamble добывает большую часть древесины для из канадских бореальных лесов, одной из важнейших экосистем в мире. При этом компания использует вредные методы, такие как сплошная вырубка и сжигание.