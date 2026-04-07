Picsart запускает монетизацию для всех авторов — без порога входа и ограничений по аудитории. Новый инструмент позволяет зарабатывать на контенте, созданном с помощью ИИ, с оплатой за реальные реакции пользователей, сообщает TechCrunch.

Авторы могут создавать оригинальный контент с помощью инструментов Picsart в рамках конкретных кампаний, публиковать его в своих соцсетях и получать доход в зависимости от вовлеченности аудитории. В компании подчеркивают, что программа ориентирована на креативность и результат, а не на количество подписчиков.

После подключения авторы получают доступ к витрине заданий и креативных брифов. В рамках кампаний, например, предлагается генерировать «милых пушистых существ» с помощью Picsart Aura — диалогового ИИ-инструмента, который по текстовым или голосовым запросам создает и анимирует изображения.

Готовый контент авторы публикуют в своих аккаунтах в Instagram*, TikTok, YouTube и X, затем отправляют ссылку через форму, добавляют теги и кратко описывают процесс создания. Доход рассчитывается на основе просмотров, комментариев, репостов и охвата; отслеживать выплаты можно в личном кабинете, выводить средства — через Stripe.

Компания, основанная в 2011 году, насчитывает более 130 млн пользователей по всему миру и получила статус «единорога» в 2021 году на фоне роста экономики создателей контента.

*Instagram — принадлежит Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

