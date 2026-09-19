Pinterest запускает в бета-режиме в США и Канаде новую функцию Restyle, которая с помощью искусственного интеллекта позволяет пользователям визуализировать переделку интерьера собственной комнаты. Функция работает на базе платформы Pinterest Intelligence.

Unsplash

В основе Pinterest Intelligence лежат модели с открытым кодом и собственные разработки компании. Инференс (запуск) ИИ-алгоритмов обеспечивают графические процессоры Nvidia Blackwell и платформа Nvidia Dynamo.

Ожидается, что интеграция улучшит работу ассистента Pinterest с запросами визуального поиска и позволит превращать пользовательские запросы в сигналы для алгоритмов подбора товаров и контента.

С помощью Restyle пользователь фотографирует свое помещение, а затем через текстовые запросы просит ИИ добавить настенный декор, мебель, аксессуары или другие элементы интерьера — в том числе конкретные вещи из сохраненных на Pinterest изображений, — а также изменить освещение, цвет стен или растения в комнате.

Отдельные предметы на фото можно заменить, удалить или отредактировать точечно. Помимо этого доступна опция полной смены стиля помещения по готовым шаблонам — например, «богемный», «индустриальный» или «дофаминовый».

Сама идея визуальной переделки интерьера через ИИ не нова и уже встречается у других ассистентов, однако встраивание функции напрямую в Pinterest дает пользователям возможность сразу применить сохраненные на досках идеи к своему пространству.

Разработчики рассчитывают, что визуализация товаров в реальном интерьере повысит вероятность покупки вещей, ранее просто сохраненных для вдохновения, и замкнет цепочку от поиска идеи до заказа товара.

О разработке Restyle впервые рассказали на ежегодном мероприятии Pinterest Presents, где компания также представила новые форматы рекламы с визуальным поиском и инструменты продвижения приложений для рекламодателей. Пока функция доступна лишь ограниченному кругу пользователей в раннем предпросмотре, более широкий запуск запланирован на следующий месяц.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.