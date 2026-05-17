На конференции SaaStr AI Annual 2026 в Сан-Матео стартап Subotiz продемонстрировал платформу, объединяющую платежи, подписочный биллинг, налоговое соответствие, управление мошенничеством и выплаты в единую инфраструктуру. Компания позиционирует продукт как ответ на потребность ИИ-бизнесов в гибких системах монетизации, которые не требуют интеграции разрозненных инструментов.

ИИ-продукты предполагают динамичные модели ценообразования — поминутную тарификацию, подписки, гибридные схемы и так далее. Традиционные биллинговые системы с такой нагрузкой не справляются, считают основатели Subotiz. Новая платформа адаптируется к изменениям в модели ценообразования в режиме реального времени и обучается на каждой транзакции.

Среди заявленных возможностей платформы — глобальная маршрутизация платежей с поддержкой множества методов оплаты, функции Merchant of Record (MoR) с автоматизированным налоговым соответствием, предотвращение мошенничества с применением ИИ, а также гибкие API для встраивания в сторонние продукты. Компания также поддерживает инфраструктуру для электронной и мобильной коммерции.

«Платежи, биллинг, комплаенс и выплаты больше не могут работать изолированно», — заявил директор по выручке Subotiz Адам Модсли. По его словам, по мере того как ИИ-продукты становятся более динамичными, бизнесу нужны программируемые и масштабируемые системы, которые глубоко встроены в продуктовый опыт.



Subotiz конкурирует в сегменте, который принято называть revenue infrastructure: компании, работающие здесь, берут на себя комплаенс, налоги и выплаты, позволяя клиентам сосредоточиться на продукте. Для ИИ-компаний, чья бизнес-модель может меняться вместе с развитием технологии, способность платформы подстраиваться под новые схемы монетизации становится фактором операционной устойчивости.

