Первый раунд плей-офф WNBA в 2026 году стал самым просматриваемым в истории лиги. В среднем каждую из 10 игр смотрели 1,3 млн зрителей на ESPN, Prime Video и USA Network. Это на 37% больше, чем годом ранее, и новый рекорд для стартовой стадии плей-офф женской баскетбольной лиги.

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По сравнению с прошлым годом аудитория выросла на 37%. В первом раунде плей-офф 2025 года матчи в среднем смотрели 944 тыс. человек. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году — тогда средняя аудитория восьми игр составила 1,1 млн зрителей.

Самым популярным матчем первого раунда в этом году стала третья игра серии между Las Vegas Aces и Indiana Fever. Ее посмотрели 2,3 млн человек. Это второй результат в истории первого раунда: рекорд по-прежнему принадлежит второй игре серии Fever — Connecticut Sun в 2024 году, которую посмотрели 2,5 млн зрителей.

Рекордные показатели пришлись на первый плей-офф WNBA после заключения нового соглашения о медиаправах стоимостью более $3 млрд. Если раньше эксклюзивные права на трансляции плей-офф принадлежали ESPN, то теперь матчи постсезона распределены между четырьмя партнерами — ESPN, Amazon, NBC и Versant.

Для рекламного рынка женский спорт становится все более заметной площадкой. Исследование WPP Media показывает, что за последний год число рекламных показов во время таких трансляций увеличилось на 79%, а вложения брендов — на 69%. Кроме того, зрители на 20% активнее взаимодействовали с рекламой, чем аудитория неспортивных эфирных и кабельных каналов.

На этом фоне Amazon расширяет присутствие в женском спорте через Prime Video. С 2026 года сервис показывает 30 матчей регулярного чемпионата WNBA в рамках 11-летнего соглашения с лигой, а также отдельные встречи плей-офф. В спортивной линейке платформы есть и матчи Национальной женской футбольной лиги (NWSL), поэтому Amazon может предлагать рекламодателям размещение сразу в нескольких женских спортивных турнирах.

Интерес зрителей к WNBA растет не только во время плей-офф. В регулярном чемпионате ESPN увеличил среднюю аудиторию трансляций на 17% относительно прошлого года, а CBS — на 9%.

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