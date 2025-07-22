В сети появились убедительные свидетельства того, что OpenAI готовится к запуску Sora 2, новой версии своей революционной модели для генерации видео по тексту. Основным доказательством стали технические данные, обнаруженные главой AIPRMcorp Тибором Блахо. Он заметил на внутренних серверах OpenAI новые хостнеймы, содержащие название sora2.

Jakob Owens/Unsplash

Эта находка подтверждает ранее возникшие подозрения. Недавно OpenAI опубликовала видео с Сэмом Альтманом и дизайнером Джони Айвом, анонсирующее их совместный проект. Внимательные зрители заподозрили, что ролик был создан с помощью ИИ. На это указывали странные движения глаз и неестественная смена ракурсов камеры. Хештег #Sora2 быстро стал вирусным.

Проблема текущих моделей генерации видео — это их ограничения в реалистичности и сложности создаваемых сцен. Ожидается, что Sora 2 станет решением, которое сможет создавать видео, практически неотличимое от реальной съемки. Это может кардинально изменить индустрию кино, рекламы и создания контента, но также поднимает новые этические вопросы.

Обнаруженные хостнеймы указывают на активное внутреннее тестирование новой системы. Хотя сама OpenAI пока не делала официальных заявлений, совокупность фактов — от технических утечек до подозрительных видео — говорит о высокой вероятности скорого анонса.

Для OpenAI выпуск Sora 2 станет не только технологическим прорывом, но и важным коммерческим шагом. Первая версия модели Sora не оправдала ожиданий — видеоролики получались некачественными и с большим количеством дефектов. Выпущенные после нее нейросети китайских стартапов и алгоритмы серии Veo от Google оказались на голову лучше по качеству.