Компания OpenAI планирует выпустить свою долгожданную языковую модель нового поколения, GPT-5, уже в августе этого года. Эта информация поступила от источников, знакомых с планами компании, и была частично подтверждена генеральным директором Сэмом Альтманом. Он намекнул на скорый релиз и даже продемонстрировал возможности модели, заявив, что она идеально ответила на сложный вопрос, поставив его самого в тупик.

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Ключевое отличие GPT-5 заключается в интеграции продвинутых способностей к рассуждению, известных по серии моделей o3. OpenAI стремится объединить свои технологии в единую, более мощную систему. Это часть долгосрочной стратегии компании по созданию общего искусственного интеллекта (AGI). В рамках этого запуска также появятся более компактные версии — mini и nano, которые будут доступны разработчикам через API.

Этот релиз будет крайне важен, особенно в контексте партнерства с Microsoft. По условиям их соглашения, достижение AGI может заставить Microsoft отказаться от своих прав на доходы OpenAI и ее будущие модели. Хотя GPT-5, вероятно, не достигнет порога AGI, это важный шаг в данном направлении. Microsoft уже готовится к запуску, выделяя и подготавливая серверные мощности для новой модели.

Интересно, что еще до релиза GPT-5 компания намерена выпустить другую модель — открытую языковую модель, сопоставимую по возможностям с o3 mini. Ее выпуск ожидается в конце июля. Это будет первая модель с открытым исходным кодом от OpenAI с 2019 года, и она будет доступна на платформах Azure, Hugging Face и у других крупных облачных провайдеров.

Несмотря на то, что запуск GPT-5 намечен на начало августа, эти сроки могут сдвинуться. Компания проводит дополнительное тестирование и проверки безопасности, чтобы устранить потенциальные проблемы.

Конкуренты OpenAI тем временем не дремлют. Ранее китайская Qwen представила две новые мощные модели с открытым исходным кодом — «нерассуждающую» Qwen3−235B-A22B и агента для программирования Qwen3-Coder.