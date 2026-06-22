Почти 80% мировых мощностей дата-центров расположены на рынках с высоким риском наводнений, экстремального ветра, лесных пожаров и других острых климатических угроз. К такому выводу пришла аналитическая компания First Street, которая специализируется на оценке последствий изменения климата. Более половины объектов также сталкиваются с хроническим климатическим стрессом, включая аномальную жару и продолжительные засухи.

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First Street проанализировала 97 рынков дата-центров по всему миру. Наиболее уязвимым оказался Азиатско-Тихоокеанский регион, где доля мощностей с высоким климатическим риском составила 89%. В Америке показатель достиг 50%, а в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — 46%. Среди быстро растущих рынков, особенно подверженных климатическим угрозам, аналитики выделили Северную Вирджинию в США, малайзийский Джохор и Марсель. Наименьшие риски зафиксировали на рынках Скандинавии.

Давление на инфраструктуру складывается из двух типов угроз. Острые риски, включая паводки и пожары, могут приводить к внезапным простоям и росту страховых расходов. Хронические угрозы, такие как жара и засуха, постепенно увеличивают затраты на охлаждение оборудования и потребление воды.

«Острый риск — это проблема волатильности. Хронический — проблема маржи. Оба в итоге сказываются на чистом операционном доходе и стоимости активов», — заявил главный экономист First Street Джереми Портер. По его словам, климатический риск «существенно недооценен рынком».

Отдельная проблема связана с зависимостью дата-центров от внешней инфраструктуры. Их работа зависит от дорог, электрических подстанций, линий электропередачи, систем водоснабжения и оптоволоконных сетей. Стихийное бедствие может не повредить само здание, но выход из строя окружающей инфраструктуры все равно остановит его работу. «Здание можно защитить от наводнения. Энергосеть — нет. Нужно оценивать локацию, а не только объект», — подчеркнул Портер.

Значимость этих рисков растет вместе с беспрецедентными инвестициями в инфраструктуру для искусственного интеллекта. Amazon, Microsoft, Google и Oracle продолжают увеличивать капиталовложения в новые вычислительные мощности. Международное энергетическое агентство ожидает, что к 2030 году мировое энергопотребление дата-центров вырастет как минимум вдвое.

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Компания CBRE предупреждает о рекордно низкой доле свободных площадей и дефиците доступных мощностей. Эти ограничения уже влияют на выбор регионов для строительства новых объектов. Срок службы типичного дата-центра составляет 20–30 лет, поэтому площадки, которые сегодня выбирают прежде всего из-за доступности земли и электроэнергии, за время эксплуатации могут столкнуться с совсем другими климатическими условиями.

Некоторые операторы уже начали адаптировать инфраструктуру к новым условиям. Microsoft заявила, что в дата-центрах, оптимизированных для ИИ-нагрузок, будет использоваться охлаждение на уровне отдельных чипов. Такая технология позволит новым объектам не расходовать воду непосредственно на охлаждение оборудования. Google при выборе площадок оценивает состояние местных водных ресурсов и в регионах с их дефицитом отдает предпочтение воздушному охлаждению или переработанной воде.

Однако повышение устойчивости дата-центров требует дополнительных капитальных вложений. Более мощные системы охлаждения, усиленные конструкции и резервные источники питания увеличивают стоимость проектов. Эти расходы ложатся на отрасль в момент, когда операторы и без того вынуждены ускорять строительство из-за стремительно растущего спроса на вычислительные мощности для ИИ.

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