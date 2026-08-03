Хакеры все реже пытаются пробить защиту российских компаний одним ударом и все чаще действуют в несколько этапов. В первом полугодии 2026 года WMX и Servicepipe зафиксировали 849,7 млн атак на прикладной уровень сайтов и приложений — на 27% больше, чем годом ранее. Почти каждая вторая веб-атака, или 44%, была многоэтапной.

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Одиночная атака обычно направлена в одну точку, а многоэтапная разворачивается как целая цепочка. Сначала хакеры изучают инфраструктуру и ищут слабые места, затем получают первоначальный доступ, закрепляются внутри системы и расширяют права. К главной цели — краже данных, шифрованию ресурсов или нарушению работы сервисов — они переходят лишь в финале.

Почти каждая сложная атака начинается с киберразведки. Хакеры выясняют не только, как устроена ИТ-инфраструктура компании, но и как срабатывают ее защитные системы, чтобы подобрать способ обхода. ИИ-инструменты ускоряют такую подготовку, а готовые наборы эксплойтов снижают порог входа и делают многоходовые кампании доступнее.

После разведки одним из следующих шагов может стать DDoS-атака. По данным Servicepipe, в первом полугодии 2026 года пиковая мощность таких атак превысила 2 Тбит/с, а доля инцидентов мощнее 100 Гбит/с выросла с почти 3% до 15% — в пять раз за год. Одновременно WMX зафиксировала двукратный рост автоматизированного сканирования интернет-ресурсов.

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Чаще всего под ударом оказываются банки, ИТ-компании, сервисы электронной коммерции и государственные организации. Внутри их цифровых продуктов злоумышленники целятся в функции, от которых напрямую зависит работа с клиентами и пользователями. Это системы авторизации и регистрации, платежные модули, программы лояльности, оформление заказов и механизмы восстановления доступа.

На переход к сложным схемам указывают и другие участники рынка кибербезопасности. По данным StormWall, в I квартале 2026 года многовекторные атаки, одновременно затрагивающие несколько уровней и элементов инфраструктуры, составили 37% всех DDoS-инцидентов в России. За год число таких атак выросло на 62%.

Усложнение атак объясняется сразу несколькими факторами. Сервисы «DDoS как услуга» и автоматизированные инструменты снизили порог входа, поэтому запустить атаку теперь проще. Но и базовая защита компаний стала сильнее, вынуждая злоумышленников растягивать кампании и комбинировать несколько методов вместо одного. Дополнительные возможности дает архитектура современных веб-приложений с множеством компонентов, интеграций и API, каждый из которых расширяет поверхность атаки.

По оценке экспертов, многоэтапные кампании становятся одной из ключевых моделей современных кибератак. Для бизнеса это означает, что изолированной защиты сайта, сети или приложения уже недостаточно. Слабое место может возникнуть на стыке систем, поэтому мониторинг, фильтрация трафика, контроль доступа и реагирование на инциденты должны работать как единый защитный контур.

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