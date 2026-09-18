Российский ретейл начал оценивать эффект от ИИ не только по скорости работы, но и по экономии на персонале. В ближайший год 42% компаний рассчитывают сократить расходы на сотрудников благодаря автоматизации. Среди продуктовых сетей, продавцов техники и товаров для дома таких уже половина, показал опрос «Б1».

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В исследовании участвовали 77 компаний, в том числе 57 розничных сетей. Еще четверть респондентов не ожидают, что ИИ повлияет на расходы на персонал, а треть пока не определилась. При этом 74% ретейлеров включили ИТ-проекты для развития бизнеса в тройку главных направлений инвестиций. Годом ранее их доля была на 22 п. п. меньше.

Экономить компании рассчитывают прежде всего за счет автоматизации рутинных операций. В Fix Price робот-рекрутер уже отбирает около половины кандидатов на линейные позиции, а «Яндекс Лавка» благодаря нейросетям почти вдвое сократила объем ручной работы с карточками товаров. В «Магните» говорят, что при выполнении рутинных задач производительность сотрудников выросла на 15%.

ИИ уже используют и для работы с ценами, полками и ассортиментом. Алгоритмы помогают ретейлерам рассчитывать цены и промоакции, управлять запасами и находить пустующие места на полках. По оценке «Магнита», последняя технология способна увеличить товарооборот примерно на 1%, а умные весы позволяют кассирам экономить до часа рабочего времени в день.

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При этом экономия на персонале не обязательно обернется массовыми увольнениями. Компании могут реже нанимать новых сотрудников вместо ушедших или справляться с растущим объемом задач прежним составом. Сильнее всего автоматизация может затронуть контакт-центры, бухгалтерию, юридические и другие офисные службы, где значительная часть работы связана с обработкой информации.

В самих магазинах возможностей для автоматизации меньше. Приемка и выкладка товаров, сборка заказов и помощь покупателям по-прежнему требуют участия людей. Однако ИИ способен точнее распределять нагрузку между сотрудниками и забирать на себя часть административной работы, отмечают эксперты.

Дополнительным стимулом к автоматизации стало давление на прибыльность бизнеса. О снижении рентабельности в первом полугодии сообщили 42% участников опроса «Б1», а 60% назвали среди главных проблем инфляцию и сокращение маржинальности. Усиление борьбы за покупателя отметили 67% компаний.

В итоге ИИ дает ретейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата. Речь идет не столько о замене продавцов алгоритмами, сколько об автоматизации рутины и снижении потребности в дополнительном найме. По оценке S&P Global, внедрение генеративного ИИ в среднем может сократить потребность в рабочей силе на 7,5%.

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