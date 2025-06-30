Почти половина (46%) россиян сокращают импульсивные покупки, а 31% планируют это сделать, следует из исследования института общественного мнения «Анкетолог». Однако тренд No Buy («Без покупок»), несмотря на рост популярности в соцсетях, известен лишь 23% респондентов.

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Главный редактор института Кристина Мишалкина cxbnftn, что осознанное потребление в России — это сдвиг в потребительской культуре. Популярные меры включают покупку вещей только после износа старых, отказ от кофе навынос, доставки еды, такси, а также использование библиотек вместо покупки книг.

Чаще всего россияне сокращают траты на развлечения (56%), услуги красоты (39%) и косметику (32%), но не экономят на продуктах (66%), медикаментах (51%) и коммунальных услугах (45%).

Маркетплейсы (73%), такси (34%) и доставка еды (33%) лидируют среди регулярно используемых сервисов (не менее двух раз в месяц). В 2025 году 29% респондентов планируют отказаться от маркетплейсов, 18% — от доставки еды и такси. При этом 14% россиян уже удалили приложения маркетплейсов и доставки, чтобы избежать соблазна.

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Среди основных мотивов подхода No Buy — контроль расходов (67%), планирование покупок (60%) и забота об экологии (36%). Почти половина (48%) опрошенных намерены сократить потребление в 2025 году. Еще 35% не определились, 17% — не планируют менять свои покупательские привычки.