С 1 ноября 2024 года владельцы Telegram-каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков должны сообщать сведения о себе в Роскомнадзор. Аналитики сервиса «Точка Реклама» выяснили, что под требование об обязательной регистрации попали почти 9% авторов. Их исследование охватило 557 тыс. русскоязычных каналов, из которых 226 тыс. открыты и не содержат контента 18+.

Закон, согласно которому владельцы каналов с аудиторией более 10 тыс. человек обязаны подать в Роскомнадзор сведения о себе, был подписан в августе 2024 года и вступил в силу с 1 ноября 2024 года.

Из 226 тыс. открытых Telegram-каналов активными оказались 102 тыс., отмечается в исследовании. Столь небольшую долю аналитики объясняют тем, что некоторые каналы создаются для тестирования идей, разовых кампаний или временного контента и забрасываются со временем.

Также бизнес-каналы часто используют Telegram для редких анонсов и новостей, а не для регулярного контента.

Дата-журналист сервиса «Точка Реклама» Юлия Криган отметила, что «высокая доля неактивных каналов — это закономерность платформы с низким порогом входа, где можно вести канал эпизодически, без риска потери аудитории».

Среди активных каналов 82 тыс. имеют до 10 тыс. подписчиков и не подпадают под требование об обязательной регистрации в РКН. Таким образом, насчитывается только 20 тыс. чатов с аудиторией более 10 тыс. человек, или 8,8% от общего числа всех открытых каналов.

Аналитики считают, что относительно небольшое количество каналов более чем с 10 тыс. подписчиков связано с тем, что набирать аудиторию в Telegram без вложений в продвижение сложнее, чем в других соцсетях.

В мессенджере нет встроенных рекомендаций и органического продвижения, а рост зависит от внешних упоминаний и репостов. Кроме того, развитие каналов является ресурсоемким, поскольку их поддержание требует регулярного выпуска контента.

25 февраля замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что в Роскомнадзор поступило около 195 тыс. заявлений о регистрации от владельцев каналов и страниц в соцсетях, аудитория которых превышает 10 тыс. пользователей. Из них 120 тыс. было одобрено.

Напомним, что в конце прошлого года Роскомнадзор выпустил приказ, уточняющий правила для владельцев каналов и страниц в соцсетях с аудиторией более 10 тыс. человек. В ведомстве пояснили, что пользователя исключат из перечня, если он разместил запрещенную информацию или не проставил маркировку признанному иноагентом СМИ или физлицу.