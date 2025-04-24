Подавляющее большинство российских работодателей (86%) учитывают внешний вид кандидатов при принятии кадровых решений, выяснили эксперты сервисов «Работа.ру» и «Сберподбор». При этом почти каждый десятый рекрутер (9%) признался, что внешность соискателя может стать решающим фактором при трудоустройстве.

В то же время более 70% представителей компаний заявили, что обращают внимание на внешность, но не считают ее ключевым критерием. 19% работодателей полностью игнорируют внешние данные, ориентируясь исключительно на профессиональные качества кандидатов. Еще 10% респондентов отметили, что вообще не придают значения тому, как выглядит потенциальный сотрудник.

Наиболее значимыми аспектами внешности для работодателей оказались общая ухоженность (86%), мимика и выражение лица (54%), а также состояние волос (38%) и соответствие одежды корпоративному стилю (35%). Четверть опрошенных обращают внимание на макияж или гигиену кожи соискателей.

Среди факторов, которые могут испортить впечатление о кандидате, лидируют проблемы с гигиеной (90%) и неряшливый внешний вид (86%). Почти половина рекрутеров (44%) негативно воспринимают отсутствие улыбки или агрессивное выражение лица, а 38% настороженно относятся к чрезмерно экстравагантному стилю. Видимые пирсинг и татуировки вызывают сомнения у 36% и 27% работодателей соответственно.

Фото: Freepik Читайте также «Авито Работа»: чаще всего подростки хотят подработать фотографами и актерами

Исследование, в котором приняли участие 350 представителей российского бизнеса, демонстрирует, что при всей важности профессиональных компетенций внешний вид по-прежнему остается значимым фактором при приеме на работу. Однако степень его влияния существенно варьируется в зависимости от конкретного работодателя и корпоративной культуры компании.