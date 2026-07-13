Канадская General Fusion стала первой компанией термоядерной отрасли, акции которой будут торговаться на бирже. Она уже завершила слияние со SPAC Spring Valley Acquisition Corp III, после чего получила листинг на Nasdaq. По итогам сделки General Fusion оценили в $724 млн, а объем привлеченных средств может достичь $338 млн. Торги ее акциями начнутся в понедельник.

General Fusion

Основатель Amazon Джефф Безос поддерживает General Fusion с 2011 года и за последние 15 лет участвовал в нескольких раундах ее финансирования. Гендиректор компании Грег Твинни заявил, что первый выход на биржу в новой отрасли обычно формирует ожидания инвесторов от всего сегмента. По его мнению, пока у General Fusion нет публичных конкурентов, статус биржевой компании дает ей доступ к более широкому кругу источников капитала.

Термоядерный синтез представляет собой слияние легких атомных ядер в разогретой плазме — тот же процесс, который служит источником энергии Солнца. В этом его отличие от расщепления тяжелых ядер, используемого в современной атомной энергетике. Технологию давно называют «святым Граалем» энергетики, поскольку в перспективе она может дать человечеству низкоуглеродный и практически неисчерпаемый источник энергии. Над созданием управляемого термоядерного реактора сегодня работают не только государственные научные центры, но и более 50 стартапов.

За последние пять лет число частных компаний, работающих над термоядерным синтезом, выросло более чем вдвое. Одновременно усилилась конкуренция за финансирование, поскольку экспериментальные установки становятся все дороже.

При этом ни одна частная компания пока не продемонстрировала, что ее термоядерная установка способна обеспечить энергетический выход, превышающий затраты на запуск и поддержание реакции. General Fusion опубликовала научную работу, результаты которой вызвали вопросы о готовности ее нестандартного реактора к коммерческой эксплуатации.

Консультант Future Tech Partners и бывший технический директор Commonwealth Fusion Systems Дэн Бруннер считает, что полученные General Fusion результаты пока заметно ниже уровня, необходимого для создания коммерчески жизнеспособной установки. Заявленные компанией сроки запуска он назвал труднообъяснимыми.

По словам Бруннера, проведенное сжатие плазмы не позволило разогреть ионы до необходимых температур. Это может указывать на значительные тепловые потери — одну из основных проблем, мешающих созданию коммерческих термоядерных реакторов.

Многие стартапы отрасли разрабатывают токамаки, в которых плазму удерживает магнитное поле, создаваемое сверхпроводящими магнитами. Подход General Fusion устроен иначе. Намагниченную плазму сжимает быстро схлопывающаяся оболочка из жидкого металла, которую приводят в движение механические поршни. За характерный внешний вид эту конструкцию как внутри компании, так и за ее пределами называют «стимпанк»-технологией. При этом технология остается менее изученной и связана с большей технической неопределенностью, чем токамаки.

Председатель технического консультативного комитета General Fusion и бывший руководитель европейского исследовательского консорциума EUROfusion Тонни Донне не согласился с оценкой Бруннера. По его словам, низкая температура ионов сама по себе не доказывает несостоятельность конструкции прототипа, а опубликованные данные отражают промежуточный этап испытаний. Донне объяснил раннюю публикацию необходимостью раскрыть результаты перед листингом и заявил, что компания уже установила причину отклонений. Он ожидает, что следующие испытания дадут более высокие показатели.

Компания уже сталкивалась с финансовыми трудностями. В 2025 году из-за нехватки средств General Fusion сократила четверть штата, но после нового раунда финансирования вернула большинство уволенных сотрудников. Часть инвесторов и участников рынка связывает выход на биржу именно с тем, что привлекать частный капитал компании стало сложнее.

Твинни с такой оценкой не согласен. По его словам, General Fusion сознательно не пошла по пути многомиллиардных вложений в крупные экспериментальные установки, который выбрали некоторые ее конкуренты. Компания, как утверждает гендиректор, придерживается модели с меньшей потребностью в капитале.

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