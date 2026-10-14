«Деловая Россия» подготовила 52 предложения по изменению налогов и условий работы бизнеса. Среди них — отмена патентной системы, пересмотр упрощенной системы налогообложения (УСН), социальные взносы для получателей пассивных доходов, налог на крупное наследство и ограничения на импорт стратегической инновационной продукции.

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Инициативы разделили на девять направлений и подготовили к форуму «Деловой России», который пройдет 15 октября. Документ уже направили в профильные ведомства. В Минфине сообщили, что рассмотрели предложения с учетом действующего законодательства и уже реализуемых мер, однако инициативы требуют дополнительной проработки. Глава «Деловой России» Алексей Репик уточнил, что документ лишь частично связан с форумом, а само объединение не настаивает на досрочной отмене экспериментальных налоговых режимов.

Какие льготы хотят отменить

«Деловая Россия» предлагает отказаться от варианта УСН «Доходы», установить единые пороги освобождения от НДС для специальных налоговых режимов, отменить патентную систему и ограничить право регионов снижать налоговые ставки. В объединении считают, что действующие льготы в некоторых случаях создают неравные условия для бизнеса и позволяют компаниям искусственно дробить бизнес, чтобы пользоваться налоговыми преимуществами.

Однако для небольших компаний такие изменения могут обернуться резким ростом налоговой нагрузки, предупреждают эксперты. По оценке главы Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгении Мемрук, переход с УСН «Доходы» на другой режим может увеличить налоги высокомаржинального бизнеса с небольшими расходами в 2,5 раза и более. В результате некоторые предприниматели могут вовсе прекратить деятельность. Особенно болезненной отмена патента, по мнению Мемрук, окажется для небольших перевозчиков, сельских магазинов и компаний, оказывающих бытовые услуги.

Если изменения вступят в силу с 2027 года, предпринимателям придется быстро перестраивать учет, пересматривать договоры и корректировать цены. Мемрук обращает внимание, что при публикации поправок, ухудшающих положение налогоплательщиков, лишь в конце ноября у бизнеса останется около месяца на подготовку.

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Пассивные доходы и наследство

Еще одна инициатива «Деловой России» — фиксированные социальные взносы для граждан, которые получают большую часть своих доходов в виде процентов и дивидендов. При этом доходы от акций публичных компаний предлагается вывести из-под нового правила, чтобы не усиливать давление на фондовый рынок.

Заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета Дмитрий Ряховский считает, что нововведение может затронуть прежде всего людей, у которых нет других источников дохода и которые не платят страховые взносы. Юрист Дмитрий Ломакин обращает внимание на другой возможный эффект: дополнительная нагрузка на дивиденды может побудить владельцев компаний не выводить прибыль, а оставлять деньги в бизнесе и направлять их на развитие.

Помимо этого, «Деловая Россия» предлагает ввести налог на наследство и дарение при налоговой базе от 50 млн рублей. Ставки могут различаться в зависимости от степени родства, а для действующего бизнеса предлагается предусмотреть исключения. Однако, предупреждает Ломакин, у наследников дорогой недвижимости может просто не оказаться денег на уплату налога. В таком случае им придется продавать полученное имущество.

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Новые вычеты для инвестиций

Для стимулирования инвестиций «Деловая Россия» предлагает ввести отложенный инвестиционный налоговый вычет. Компании смогут получать сертификаты на сумму до 50% вложений в основные средства или научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), а использовать их — за счет будущего прироста прибыли. Предполагается, что такие сертификаты также помогут предприятиям привлекать банковское финансирование.

Однако пока неясно, как именно будут обращаться эти сертификаты и согласятся ли банки принимать их в качестве обеспечения, отмечают эксперты. При этом для промышленных и технологических компаний механизм может стать способом финансировать долгосрочные проекты без немедленных расходов из бюджета.

Объединение также предлагает расширить федеральный инвестиционный налоговый вычет. В частности, увеличить его размер с 3 до 20% вложений и распространить на дополнительные отрасли, а также расходы на исследования и разработки. Правда, эксперты не рассчитывают на быстрое принятие таких изменений — ранее Минфин уже выступал против аналогичных предложений.

Еще одна идея — повысить земельный налог для участков, которые долго не используются по назначению. В дальнейшем такие земли предлагают разрешить изымать через суд, чтобы использовать их для новых инвестиционных проектов.

Льготы за поддержку сотрудников

Отдельный блок инициатив касается компаний, которые финансируют социальные программы для сотрудников и их семей. «Деловая Россия» предлагает разрешить учитывать при расчете налога на прибыль расходы на выплаты во время беременности, доплаты к пособиям по уходу за ребенком, дошкольное образование, детский отдых, ДМС для детей и жилищные программы для семей с детьми.

Для компаний, которые берут студентов очной формы обучения на стажировку по срочным договорам, предлагают снизить тариф страховых взносов с 30 до 7,6%. Еще одна инициатива — уравнять правила начисления пенсионных баллов работающим пенсионерам и гражданам трудоспособного возраста.

Эксперты отмечают, что налоговые льготы могут помочь компаниям развивать программы поддержки семей, но не решат всех проблем на рынке труда. Например, снижение страховых взносов само по себе не компенсирует молодым специалистам отсутствие опыта, а изменение порядка начисления пенсионных баллов не устранит препятствия для трудоустройства людей старшего возраста.

Защита внутреннего рынка и экспорт

Во внешнеторговом блоке «Деловая Россия» предлагает ограничивать импорт, если российские предприятия начинают выпускать стратегическую инновационную продукцию. Так объединение рассчитывает поддержать отечественных разработчиков и производителей, которым сложно конкурировать с поставщиками из Китая. Кроме того, авторы документа предлагают распространить меры экспортного финансирования на высокотехнологичные услуги и адаптировать фитосанитарный контроль к электронной торговле.

Однако эксперты предупреждают, что слишком широкое определение стратегической инновационной продукции может привести к росту цен и ослаблению конкуренции. Ведущий эксперт ЦМАКП Андрей Гнидченко считает, что ограничения следует вводить только для узкого перечня товаров, по которым можно обосновать перспективы развития российского производства. Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах считает поддержку экспорта и адаптацию контроля к работе маркетплейсов оправданными, но предупреждает: искусственные ограничения импорта могут обернуться потерями для потребителей.

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