Вице-президент Google DeepMind Джон Джампер, получивший Нобелевскую премию по химии в 2024 году за разработку модели AlphaFold, покидает компанию и переходит в Anthropic. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей обеих компаний. Уход одного из наиболее известных исследователей усиливает давление на Google в гонке за лидерство в области ИИ-разработок для бизнеса.

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Джампер проработал в DeepMind почти девять лет. За это время он вместе с гендиректором компании Демисом Хасабисом создал AlphaFold — модель для предсказания трехмерной структуры белков, которая изменила подходы к биологическим исследованиям и фармацевтике. «Хасабис рискнул, позволив мне возглавить команду AlphaFold всего через шесть месяцев после защиты диссертации», — написал Джампер в X, объявляя об уходе.

Демис Хасабис публично прокомментировал уход коллеги: по его словам, AlphaFold показал, чего можно добиться с помощью ИИ в науке и медицине, и этот результат останется значимым вне зависимости от последующих кадровых изменений. Google DeepMind подтвердил уход Джампера официальным заявлением.

Переход происходит на фоне структурных трудностей Google в сегменте ИИ-инструментов для разработчиков. По данным Bloomberg, сотрудники и руководители DeepMind в последние месяцы фиксируют отсутствие у компании внятного продуктового предложения для корпоративных клиентов, среди которых растет спрос на ИИ-помощников для написания кода. Именно этот сегмент стал ключевым направлением роста для Anthropic и OpenAI.

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Джампер — не первый крупный исследователь, покидающий Google в пользу конкурентов. Ранее из компании ушел Ноам Шазир, соавтор одной из основополагающих работ, ставших катализатором нынешнего бума генеративного ИИ, — он перешел в OpenAI. Оба перехода усиливают позиции компаний, конкурирующих с Google за привлечение корпоративных клиентов накануне потенциальных IPO.

Для Anthropic приобретение Джампера означает усиление научного направления в условиях, когда компания активно расширяет продуктовую линейку. Джампер в свое время получил стипендию Маршалла для обучения в Кембридже и защитил докторскую диссертацию по теоретической химии в Университете Чикаго — научный бэкграунд, который может оказаться полезным в разработке ИИ-систем для прикладных областей.

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