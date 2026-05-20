Один из сооснователей OpenAI и бывший руководитель направления автопилота в Tesla Андрей Карпатый перешел в Anthropic. Там он присоединится к команде предобучения моделей Claude — одному из ключевых направлений в разработке передового ИИ.

Карпатый войдет в команду предобучения под руководством Ника Джозефа. Предобучение — один из самых ресурсоемких этапов разработки передовых ИИ-моделей: на этой стадии модели получают базовые знания и ключевые возможности. По данным представителя компании, Карпати возглавит отдельную группу, которая будет использовать Claude для ускорения исследований в этой области.

Карпати считается одним из тех специалистов, которые хорошо понимают и исследовательскую сторону больших языковых моделей, и практику их крупномасштабного обучения. В OpenAI он занимался глубоким обучением и компьютерным зрением до 2017 года, затем перешел в Tesla, где руководил программами Full Self-Driving и Autopilot. В 2022 году Карпати покинул Tesla, позже вернулся в OpenAI примерно на год, а в 2024 году основал Eureka Labs — стартап, ориентированный на применение ИИ в образовании.

Дальнейшая судьба Eureka Labs остается неясной. С момента запуска стартапа Карпати почти не давал о нем публичных обновлений. В своем посте он отметил, что по-прежнему увлечен образовательными проектами и планирует вернуться к ним в будущем. Помимо Eureka Labs, Карпати вел YouTube-канал с лекциями по языковым моделям и онлайн-курс Neural Networks: Zero to Hero.

Одновременно с наймом Карпатый стало известно, что Anthropic также привлекла Криса Рольфа в команду, которая занимается проверкой безопасности фронтирных моделей. У Рольфа более 20 лет опыта в кибербезопасности: он работал в подразделении Yahoo The Paranoids, затем шесть лет в Meta*, а также был сотрудником Центра безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета в рамках проекта CyberAI.

Для Anthropic найм Карпатого важен не только из-за его имени. Он будет работать в предобучении — направлении, где закладываются базовые возможности будущих моделей Claude и где ошибка на раннем этапе может стоить компании огромных ресурсов. В гонке с OpenAI и Google это одно из направлений, где сильная исследовательская команда особенно важна.

*организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ

