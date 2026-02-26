Российские IT- и телеком-компании перестраивают логистику деловых поездок: их сотрудники все чаще ездят по стране поездами и останавливаются в квартирах, тогда как зарубежные командировки теряют в объеме. Это следует из анализа бронирований представителей ИКТ-сектора за 2025 год, проведенного компанией «Аэроклуб». Подробности — в распоряжении «Инка».

Внутренние командировки выросли на 10% по сравнению с 2024 годом, тогда как международные сократились на 40%. Доля зарубежных поездок в общем объеме упала до 20% — годом ранее показатель составлял 31%.

Как пояснила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова, деловая активность снизилась на направлениях, традиционно востребованных у отрасли, включая Сербию, Казахстан и Турцию. Одновременно усилилось присутствие компаний внутри страны, что отражает их фокус на локальных операционных задачах.

Спрос на размещение в российских отелях со стороны IT- и телеком-специалистов вырос на 12%, а средняя стоимость ночи достигла 8 тыс. рублей (+13%). Наибольшее количество ночей традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург (прирост по 5%), однако активнее всего росли регионы: Казань (+68%), Владимир (+57%), Нижний Новгород (+13%). При этом Сочи потерял 37% ночей, а Сасово — 47%, что говорит о перераспределении деловой активности.

Ключевой тренд в размещении — рост популярности квартир и апартаментов. На объекты без категории пришлось 33% всех ночей против 29% годом ранее, спрос вырос на 28%. Отели категории «четыре звезды» заняли вторую строчку с долей 33% и ростом 17%. Пятизвездочные отели потеряли 3% ночей, их доля составила 25%. Трехзвездочные гостиницы получили 11% объема.

Авиаперелеты по России остались на уровне прошлого года (-2%), средняя продолжительность командировки не изменилась — 3,5 дня. Чаще всего специалисты летали в Москву (+7%), Сочи (+20%) и Санкт-Петербург (-7%). В десятку вошли также Екатеринбург (+3%), Казань (+68%), Калининград (+146%), Новосибирск (+37%), Нижний Новгород (+35%), Самара (+32%) и Красноярск (+39%). В ряде городов командировки стали длиннее: в Новосибирске — на 34% (до 4 дней), в Нижнем Новгороде — на 59% (до 3,5 дня), что указывает на углубление проектной работы.

Железнодорожный транспорт продолжает набирать популярность: на него пришлось 61% поездок против 55% в 2024 году, спрос на билеты вырос на 25%. Средняя стоимость билета составила 5,5 тысячи рублей (+14%). В топ-5 направлений вошли Москва (+30%), Санкт-Петербург (+26%), Нижний Новгород (+30%), Ростов-на-Дону (+30%) и Воронеж (-4%). Наибольший рост показали Казань (+166%), Калуга (+101%) и Ярославль (+134%).

Зарубежные перелеты сотрудников IT- и телеком-компаний сократились на 43%, продолжительность командировок уменьшилась на 13% (до 5 дней). Наиболее востребованными направлениями стали Узбекистан (-5%), Казахстан (-57%), Белоруссию (-1%), Китай (+8%) и Турция (-31%). При этом на ИКТ-сектор пришлось 28% всех деловых перелетов в Узбекистан, 26% — в Белоруссию, 19% — в Турцию и 18% — в Казахстан.

Число билетов бизнес-класса сократилось на 16%, однако их доля в структуре перелетов выросла до 4% (против 3% годом ранее). Первый класс потерял треть билетов, его доля сохранилась на уровне 0,4%. Средняя стоимость зарубежного перелета в экономклассе в одну сторону составила 43 тыс. руб. (-16%), в бизнес-классе — 174 тыс. (-15%). Самым дорогим оказался маршрут Москва — Дубай — Сан-Паулу и обратно в бизнес-классе за 1,23 млн руб.

Проживание за границей также снизилось: спрос упал на 37%, средняя стоимость ночи — на 9% (до 13 тыс. руб.). Больше всего ночей представители отрасли провели в Китае (+3%), Сербии (-53%), Узбекистане (без изменений), Казахстане (-45%) и Беларуси (+11%). Замыкают десятку Армения (-34%), ОАЭ (-53%), Турция (-9%), Грузия (-26%) и Кот-д’Ивуар (-67%).

