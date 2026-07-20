Netflix раскрыл в новой регуляторной отчетности, что заплатил $587 млн наличными за приобретение стартапа InterPositive, основанного актером и режиссером Беном Аффлеком. Ранее сумма сделки не разглашалась: в марте 2026 года стриминговый сервис объявил о покупке компании, но финансовые условия оставались закрытыми, а источники Bloomberg оценивали сделку в сумму до $600 млн.

Netflix

InterPositive Аффлек основал в 2022 году и почти четыре года развивал в закрытом режиме — компания базировалась в Лос-Анджелесе и не раскрывала подробностей о продукте до момента сделки с Netflix.

Штат составлял 16 человек — инженеров, исследователей и специалистов по кинопроизводству. При заключении сделки Netflix объявил, что вся команда перейдет в штат компании, а сам Аффлек займет позицию старшего советника.

Технология InterPositive принципиально отличается от генеративных видеомоделей вроде Sora от OpenAI. Инструменты компании не создают контент с нуля по текстовому запросу, а работают с реальным отснятым материалом конкретной постановки: система обучается на дневном материале (dailies) со съемочной площадки и затем помогает на этапе постпродакшна — при цветокоррекции, восстановлении освещения, добавлении визуальных эффектов и устранении пропущенных кадров.

По словам Аффлека, такой подход позволяет сохранить творческий контроль в руках режиссеров и операторов, а не заменять их работу алгоритмом.

Сделка стала одной из крупнейших в истории Netflix, уступая по масштабу разве что покупке Roald Dahl Story Company примерно за $700 млн. Ранее компания предпочитала развивать технологии внутри собственной структуры, а не приобретать сторонние стартапы.

Читайте также Шведский стартап Lovable оценили в $13 млрд через год после основания

Часть суммы сделки может быть привязана к выполнению целевых показателей, поэтому итоговые выплаты бывшим владельцам InterPositive способны оказаться ниже заявленных $600 млн.

Покупка InterPositive прошла на фоне общего сдвига в отношении Голливуда к ИИ: ранее считалось, что генеративные модели угрожают творческим профессиям и правам на интеллектуальную собственность, однако крупные медиакомпании начали интегрировать такие инструменты в производственные процессы. Так, ранее Disney разрешил OpenAI использовать персонажей франшиз Star Wars, Pixar и Marvel в видеогенераторе Sora.

Сделка также совпала по времени с выходом Netflix из борьбы за студийные и стриминговые активы Warner Bros. Discovery — компания отказалась от встречного предложения после того, как конкурирующая заявка Paramount Skydance была признана более выгодной.

В последнем отчете о доходах Netflix сообщил, что около 300 тайтлов каталога уже используют генеративный ИИ в производстве.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.