Volkswagen, Mitsubishi и Volvo не смогут вернуться на российский рынок на тех же условиях. Дело в том, что их производственные мощности были приобретены российскими собственниками без возможности обратного выкупа.

Об этом сообщил Mash со ссылкой на источники в правительстве сразу нескольких регионов, где располагаются крупнейшие производства.

Наиболее показательным примером называют Калужскую область. Благодаря своему географическому положению еще 20 лет назад на нее обратили внимание Volkswagen, Samsung, Volvo и Mitsubishi.

Однако в 2022 году эти автопроизводители прекратили деятельность в России, а производственные мощности заняли российские предприниматели. По данным Mash, единственный вариант для тех, кто захочет вернуться, — строить свои заводы с нуля, но уже без прежних льгот.

На линии Volkswagen (ныне АГР) так же, как и Mitsubishi, производится китайский Haval. В прошлом году было выпущено около тысячи автомобилей, в 2025-м запланировано порядка 150 тыс.

У завода Samsung тоже появился новый владелец — VVP Group. Теперь там делают электронику для магазинов «М-Видео» и «Эльдорадо».

Volvo Trucks (АМО) выпускает грузовые авто. Новый собственник немецкой Siemens AG. — «Воронежский трансформатор». А турецкий холдинг Arcelik выкупил Indesit в Липецке.

Ранее «Национальный совет такси» (НСТ) сообщил, что почти две трети российских таксопарков не готовы приобретать автомобили отечественного производства. Они объясняют это отсутствием необходимых комплектаций, высокой стоимостью владения, а также долгим ожиданием запчастей и связанным с этим простоем машин.