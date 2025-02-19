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63% российских таксопарков сообщили, что не готовы закупать машины отечественного производства

Эксперты «Национального совета такси» (НСТ) выяснили, что почти две трети российских таксопарков не готовы пополнять свои парки автомобилями отечественного производства. Они объясняют это отсутствием необходимых комплектаций, высокой стоимостью владения, а также долгим ожиданием запчастей и связанным с этим простоем машин. В опросе приняли участие 100 крупнейших по числу автомобилей российских таксопарков, работающих во всех федеральных округах России.

Опрос показал, что 27% таксопарков готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в России машин при условия выделения им субсидий. Это нужно для того, чтобы общая стоимость владения таким автомобилей вписывалась в экономику предприятия.

Цена седана эконом-класса в таком случае не должна превышать 1 млн руб. с НДС, а стоимость российского кроссовера — 1,3-1,5 млн руб. По словам респондентов, сейчас на рынке предложены автомобили по более высокой стоимости. При этом 59% опрошенных заявили, что не будут закупать машины российского производства ни при каких условиях.

Чаще всего таксопарки приобретают новые автомобили в лизинг. Такой способ выбирают 72% опрошенных. При этом у 13% компаний в лизинге более 70% от общего числа машин, подчеркнули в НСТ.

Исполнительный директор «Национального совета такси» Наталия Лозинская отметила, что компании хотят иметь широкий выбор по модельному ряду и ценовому диапазону, им нужны доступные и выгодные с точки зрения общей стоимости владения машины.

По ее мнению, для оказания поддержки компаниям, необходимо запустить отраслевую программу субсидирования лизинга, а также гибко подойти к вопросам регулирования отрасли, затрагивающим вопрос обновления парков. В частности, речь идет о локализации машин такси, пояснила она.

Помимо прочего, большинство (72%) респондентов заявили, что нынешнее финансовое положение позволяет им обновить менее 10% парка в 2025 году. При этом, по словам представителей таксопарков, для эффективной работы предприятия необходимо обновлять 10-50% парка ежегодно.

Напомним, что недавно маркетплейс Wildberries запустил продажу автомобилей с пробегом. Пока заказ машин в рамках тестирования доступен только в Москве и Подмосковье. В запуске новой категории принял участие бренд Pango Cars. Продажа подержанных автомобилей через маркетплейсы организована в России впервые.

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