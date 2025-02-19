Эксперты «Национального совета такси» (НСТ) выяснили, что почти две трети российских таксопарков не готовы пополнять свои парки автомобилями отечественного производства. Они объясняют это отсутствием необходимых комплектаций, высокой стоимостью владения, а также долгим ожиданием запчастей и связанным с этим простоем машин. В опросе приняли участие 100 крупнейших по числу автомобилей российских таксопарков, работающих во всех федеральных округах России.

Опрос показал, что 27% таксопарков готовы рассмотреть вопрос покупки произведенных в России машин при условия выделения им субсидий. Это нужно для того, чтобы общая стоимость владения таким автомобилей вписывалась в экономику предприятия.

Цена седана эконом-класса в таком случае не должна превышать 1 млн руб. с НДС, а стоимость российского кроссовера — 1,3-1,5 млн руб. По словам респондентов, сейчас на рынке предложены автомобили по более высокой стоимости. При этом 59% опрошенных заявили, что не будут закупать машины российского производства ни при каких условиях.

Чаще всего таксопарки приобретают новые автомобили в лизинг. Такой способ выбирают 72% опрошенных. При этом у 13% компаний в лизинге более 70% от общего числа машин, подчеркнули в НСТ.

Исполнительный директор «Национального совета такси» Наталия Лозинская отметила, что компании хотят иметь широкий выбор по модельному ряду и ценовому диапазону, им нужны доступные и выгодные с точки зрения общей стоимости владения машины.

По ее мнению, для оказания поддержки компаниям, необходимо запустить отраслевую программу субсидирования лизинга, а также гибко подойти к вопросам регулирования отрасли, затрагивающим вопрос обновления парков. В частности, речь идет о локализации машин такси, пояснила она.

Помимо прочего, большинство (72%) респондентов заявили, что нынешнее финансовое положение позволяет им обновить менее 10% парка в 2025 году. При этом, по словам представителей таксопарков, для эффективной работы предприятия необходимо обновлять 10-50% парка ежегодно.

Напомним, что недавно маркетплейс Wildberries запустил продажу автомобилей с пробегом. Пока заказ машин в рамках тестирования доступен только в Москве и Подмосковье. В запуске новой категории принял участие бренд Pango Cars. Продажа подержанных автомобилей через маркетплейсы организована в России впервые.