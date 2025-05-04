К международному дню «Звездных войн», отмечаемому 4 мая, аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян, связанные с культовой сагой. Исследование выявило широкий спектр востребованных товаров — от недорогих аксессуаров за 50 руб. до эксклюзивных коллекционных предметов стоимостью свыше 100 тыс. руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Кадр: фильм «Звездные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

В 2025 году пользователи проявили интерес к более чем 7,6 тыс. товарных позиций, вдохновленных вселенной «Звездных войн». Абсолютным лидером стали конструкторы, составившие почти 90% всех запросов. Ценовой диапазон на такие наборы варьируется от нескольких сотен до 40 тыс. руб.

Значительный спрос также зафиксирован на фигурки персонажей для интерьера и игр, реплики оружия, настольные игры, ювелирные изделия, одежду и посуду с символикой франшизы.

Особое внимание покупателей привлекают видеоигры и карнавальные костюмы. В премиальном сегменте выделяются коллекционные куклы, среди которых фигура Принцессы Леи от Barbie оценивается примерно в 101 тыс. руб. Параллельно наблюдается активный сравнительный анализ предложений, позволяющий поклонникам саги находить подходящие варианты независимо от бюджета.

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Анализ запросов выявил специфические предпочтения по персонажам. Дарт Вейдер, Боба Фетт и Кайло Рен возглавляют рейтинг популярности. Примечательно, что каждый десятый запрос о Вейдере или Кайло Рене связан с поиском костюма или маски.

Эти два персонажа генерируют около 66% всех запросов о костюмной атрибутике. Меч Кайло Рена ищут вдвое чаще, чем его костюм, с аналогичной частотой интересуются мечом Люка Скайуокера, тогда как костюм этого джедая практически не востребован.

Среди нестандартных товаров выделяются декоративные колпачки для ниппелей, фаркопы и цветочные кашпо с изображениями героев саги. Несмотря на шестилетний перерыв с момента выхода последнего полнометражного фильма, интерес к вселенной остается стабильно высоким.

Накануне 4 мая — даты, когда фанаты по всему миру традиционно вспоминают знаменитое «Да пребудет с тобой Сила» (созвучное английскому «May the Fourth») — пользователи продолжают активно искать как классическую атрибутику, так и неожиданные товары с символикой культовой франшизы.