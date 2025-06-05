Правительство России завершило работу над законопроектом «о национальной полке», который позволит создать систему преференций для товаров российского и евразийского производства в розничной торговле.

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Сначала планировалось, что закон будет распространяться на все товары, включая еду. Однако после множества обсуждений и изменений решили ограничить его действия только на товары, не относящиеся к пище, и на вино. Это решение объясняется экономическими и практическими причинами, учитывая колебания предложения продуктов на рынке.

Закон определяет три основных критерия для того, чтобы товар стал «национальным». Он должен производиться в России или странах Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), его бренд должен принадлежать компаниям из этих стран, а контроль над производством должен быть у местных владельцев. Для собственных марок розничных сетей предусмотрено упрощенное правило — достаточно, чтобы товар был произведен на территории ЕАЭС.

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Закон также вводит квоты для магазинов на лучшие места для товаров (например, на уровне глаз — 80-160 см от пола), обязательную маркировку национальных товаров специальными значками на ценниках и полках и контроль за соблюдением квот.

Для онлайн-торговли предложены другие механизмы: национальные товары будут иметь приоритет в поиске, появятся специальные разделы и фильтры для них, а импортные товары будут сопоставляться с российскими аналогами.

По данным Минпромторга, доля импорта в непродовольственном секторе розничной торговли превышает 50%, и большая часть оборота приходится на продукцию иностранных брендов, локализованных в России. Это приводит к неравенству условий конкуренции, а также к тому, что россияне фактически поддерживают экономики других стран.

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Реализация законопроекта должна, по замыслу авторов, привести к следующим результатам:

увеличение доли российских товаров на внутреннем рынке;

стимулирование развития отечественных производств;

создание условий для формирования национальных брендов;

повышение занятости в промышленном секторе;

увеличение налоговых поступлений.

Авторы законопроекта считают, что его реализация должна привести к следующим результатам:

увеличению доли российских товаров на внутреннем рынке,

стимулированию развития отечественного производства,

созданию условий для формирования национальных брендов,

повышению занятости в промышленности,

увеличению налоговых поступлений.

Особое внимание уделяется таким категориям товаров, как бытовая химия и косметика, где уже есть конкурентоспособные российские производители, но их доля на рынке все еще мала. Крупные розничные сети отмечают, что доля российских товаров в их ассортименте продолжает расти. Например, в сети «Леман ПРО» она составляет 74%, и они планируют увеличить ее до 76%. В «М.Видео-Эльдорадо» отмечают успешные примеры локализации производства иностранными брендами. Онлайн-платформы также сообщают о росте продаж российских товаров. Например, на Ozon две трети оборота крупнейших продавцов одежды составляют отечественные бренды.

Однако представители отрасли предупреждают, что слишком жесткие квоты могут снизить качество товаров и привести к оттоку покупателей. Законопроект планируется ввести с 1 сентября 2026 года, а окончательный список товаров, на которые будут распространяться квоты, определит правительство с учетом текущих производственных мощностей. В Минпромторге отмечают, что квоты должны оставить достаточно места для импортных товаров, чтобы сохранялась здоровая конкуренция.