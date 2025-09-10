Половина ИТ-специалистов меняет работодателя каждые один-два года, а 30% уходят в течение первого года, следует из исследования Kokoc Group. Это происходит на фоне роста спроса на специалистов по данным и машинному обучению, где число вакансий для BI-аналитиков увеличилось на 50% в 2025 году по сравнению с предыдущим. Подробности — в распоряжении «Инка».

В целом на рынке сохраняется высокая текучесть кадров: лишь пятая часть специалистов остается в компании два-три года, при этом динамика зависит от отрасли и технологий — чаще уходят разработчики.

Крупные корпорации с привлекательными компенсациями и льготами, включая ИТ-ипотеку, удерживают сотрудников дольше, но выгодные предложения от конкурентов стимулируют переходы.

Средняя зарплата в ИТ в 2025 году достигла 182,7 тыс. руб. с ростом на 13–17% по сравнению с концом 2024 года, когда сектор переживал кризис. Однако дальнейшее повышение маловероятно из-за ограниченности бюджетов, и работодатели перейдут к нематериальным бонусам.

На общем ИТ-рынке спрос перераспределяется. Так, особенно востребованы специалисты с кросс-функциональными навыками, сочетающие несколько компетенций для работы в малых командах. Кроме того, число вакансий для BI-аналитиков выросло на 50%, для дата-саентистов — на 49%, гейм-дизайнеров — на 38%.

Искусственный интеллект также трансформирует рынок. Появляются новые роли — инженеры по данным, ML-инженеры, ML-Ops, SRE для работы с event-streaming, privacy-engineers и специалисты по data quality. Для специалистов по ML (машинному обучению) растут требования по скорости внедрения моделей в продакшн. Все чаще в вакансиях появляются комбинированные требования: например, frontend-разработчик с функциями backend-инженера и тестировщика.

В целом на рынке труда сохраняется парадоксальная ситуация: работодатели получают сотни откликов, но испытывают сложности с поиском специалистов нужного уровня. Это рынок работодателя, но при этом конкуренция за редкие компетенции (ML, data engineering, privacy) остается высокой.

Для компаний это означает необходимость инвестировать в обучение сотрудников, а для специалистов — в развитие full-stack-навыков, работу с ИИ и данными, адаптивность к новым требованиям, бизнес-мышление и аналитические способности.

«Эпоха узких специалистов уходит. Сегодня ценятся разработчики, которые умеют совмещать несколько ролей и гибко работать в условиях быстрых технологических изменений. Текучесть кадров в ИТ сегодня воспринимается как проблема, но это и шанс: компании получают новых специалистов с разным опытом, а сотрудники — возможность быстрее расти и осваивать новые технологии. Поэтому настоящий вызов для бизнеса — не просто нанять разработчика, а создать условия, при которых он захочет остаться и развиваться внутри команды», — отмечает руководитель Kokoc. Recruitment (Kokoc Group) Лиана Расулова.

На рекламном рынке, несмотря на замедление роста на 3–5% и ужесточение законов, сохраняется потребность в разработчиках для антифрод-систем, ретейл-медиа, CMS и автоматизации. Ключевые драйверы — расширение рынка ретейл-медиа до 437 млрд руб. в 2024 году (+58% год к году), переход на отечественные экосистемы, требования по маркировке рекламы и работе с ЕРИР, ОРД, а также запрет на размещение на заблокированных ресурсах. Объем интерактивной рекламы в 2024 году превысил 1,236 трлн руб. (+53%), инвестиции в новые форматы выросли на 83%.