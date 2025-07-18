Розничные продажи растворимого кофе в России с июня 2024 года по май 2025 года сократились на 4,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследовательскую компанию «Нильсен». Несмотря на это, общий интерес к кофе растет: совокупные продажи категории в натуральном выражении увеличились на 1,3%.

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По данным «Нильсен», растворимый кофе занимает 58,2% розничных продаж кофе в России, но его популярность снижается. В «Платформе ОФД» отмечают, что в январе–мае 2025 года количество покупок растворимого кофе в офлайн-магазинах сократилось на 3% год к году.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтверждают стагнацию спроса на этот сегмент. Ретейлеры уже начали расширять ассортимент за счет зернового, молотого и капсульного кофе, реагируя на изменения предпочтений потребителей.

Рост кофейной культуры в России стимулирует спрос на альтернативные форматы. По данным «Нильсен», продажи фильтр-кофе в дрип-пакетах за год выросли в 2,2 раза, зернового — на 11,5%, а капсульного — на 7%. Генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков сообщил, что спрос на кофемашины в 2024 году увеличился на 30%, что поддерживает интерес к зерновому кофе.

Однако директор по финансам и продажам компании «Сварщица Екатерина» Никита Сторожук считает, что переход на новые форматы связан не столько с аудиторией растворимого кофе, сколько с посетителями кофеен, стремящимися экономить. Средняя цена на раф или фильтр в кофейне достигает 450–600 руб. за порцию, что становится неподъемным для миллениалов и зумеров, пояснил он.

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Растворимый кофе традиционно выбирают потребители с ограниченным бюджетом, но рост цен снижает его привлекательность. По данным «Платформы ОФД», медианная стоимость упаковки растворимого кофе в офлайн-рознице выросла на 10% до 456 руб., а в онлайне — на 22% до 1,03 тыс. руб. Себестоимость производства кофе, по словам Сторожука, увеличилась на 10%, но для растворимого кофе этот процесс идет быстрее из-за сложной технологии производства, включающей сублимацию и длительную обработку.

Для удержания спроса производители делают ставку на премиальный сегмент. Как сообщили в пресс-службе бренда Poetti, компании предлагают растворимый кофе премиальных сортов. Никита Сторожук отметил, что такие линейки запускают производители спешелти-кофе, включая «Сварщицу Екатерину» и Tasty Coffee, но высокая стоимость делает их менее конкурентными по сравнению с традиционным ассортиментом.