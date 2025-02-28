Генеральный директор Indeed Крис Хайамс считает, что при правильном настрое начальная должность может принести столько же удовлетворения, сколько и работа вашей мечты.

По словам Хайамса, его карьерный путь во многом определялся советом его деда по материнской линии Джорджа Спота: «Каждая работа — это самая важная работа в мире, и вы должны относиться к каждой работе так, как будто она самая важная в мире».

К своей нынешней должности генерального директора, которую он занимает с 2019 года, Хайамс шел нетрадиционным путем. По его словам, на протяжении всего пути он уделял каждой работе одинаковое внимание, преданность и «любовь». Это то, что проповедовал его дед: Спота сделал успешную карьеру сценариста, продюсера и менеджера по поиску талантов, работая с такими профессионалами индустрии развлечений, как Кэрол Бернетт и Джонатан Уинтерс.

После окончания колледжа Хайамс работал с молодыми наркоманами и алкоголиками в психиатрической больнице Лос-Анджелеса. Позже он переехал в Вермонт и не смог найти другую работу в сфере реабилитации, поэтому он провел два года, преподавая специальное образование в государственной средней школе.

Он также пробовал себя на нескольких других работах. Например, он работал полный рабочий день в небольшом производственном бизнесе своего дедушки, одновременно играя на барабанах в пяти группах. «Пытался стать рок-звездой. Не удалось. Сделал бы это снова», — так сейчас выглядит профиль Хайамса в LinkedIn.

Он вернулся в школу, получил степень магистра компьютерных наук и работал разработчиком программного обеспечения в технологической компании Trilogy, где, согласно его профилю в LinkedIn, стал вице-президентом по разработке продуктов. Он запустил и закрыл технологический стартап, прежде чем в 2010 году получил еще одну должность вице-президента в Indeed.

«[Мой дедушка] сказал моим братьям и мне в очень юном возрасте, что работа — это святое дело… Это больше, чем зарплата, — говорит Хайамс. — Это то, где вы находите смысл и цель в своей жизни… Неважно, астронавт вы или подметаете пол в NASA. [Работа] — это то, где мы обретаем гордость и достоинство».

На первый взгляд, карьерный путь Хайамса разрознен, но, по его словам, есть связующая нить: «желание быть нужным и полезным». Именно такой подход к жизни — следование своей цели, а не установленному карьерному плану — позволяет людям по-настоящему найти работу своей мечты, считает автор бестселлеров и предприниматель-миллионер Сет Годин.

Годин никогда не следовал определенному карьерному пути, рассказал он в интервью LinkedIn The Path в 2023 году. Его совет: постоянно принимайте решения, которые делают вас счастливыми, а не следуйте заранее составленному карьерному плану, который в конечном итоге может привести, а может и не привести к работе мечты.

Ваш выбор не всегда может сработать так, как вы ожидаете, но вы извлечете достаточный урок из любых неудач, чтобы в конечном итоге добиться успеха, добавил Годин.

Добровольно взяться за дело или подать заявку на работу без должной подготовки или квалификации может показаться ошибкой. Но это отличная стратегия для карьерного роста и личностного развития, считает Шридхар Рамасвами, генеральный директор компании Snowflake стоимостью $61 млрд, занимающейся облачным хранением данных. Он поделился историей своего успеха и дал несколько советов.