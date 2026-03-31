Оплата подписки Telegram Premium в России может стать недоступной. Мессенджер разослал пользователям уведомление, в котором предупредил о возможных ограничениях и рекомендовал заранее оформить подписку. В редакции «Инка» тоже получили такие сообщения.

В сообщении говорится, что подключение Telegram Premium «может стать технически невозможным» в регионе. В связи с этим пользователям предложили оплатить подписку сразу на два года со скидкой 57%, пока такая возможность сохраняется.

Дополнительным фактором могут стать изменения в экосистеме Apple: с 1 апреля 2026 года пользователи iPhone в России лишатся возможности оплачивать подписки и покупки со счета мобильного телефона. По данным источников РБК, это связано с ограничениями на оплату отдельных сервисов, включая VPN.

Ранее Роскомнадзор сообщал о продолжении ограничительных мер в отношении Telegram и других мессенджеров, нарушающих требования законодательства. В марте Таганский суд Москвы также оштрафовал Telegram на 35 млн руб. за неудаление запрещенной информации.

Читайте также Работа Telegram в России упала до минимальных значений

В прошлом году ежемесячная аудитория Telegram в России превышала 93 млн пользователей, что закрепляло за платформой статус одного из ключевых каналов коммуникации. При этом бизнес постепенно диверсифицирует инфраструктуру: внутренние процессы переносятся в корпоративные сервисы, а критически важные данные — в облачные хранилища.

Однако следует понимать, что зависимость от одной платформы становится существенным риском, поэтому компании все активнее переходят к многоканальной модели взаимодействия. Такой подход позволяет снизить уязвимость перед возможными ограничениями и сбоями.

Читайте также Последний звоночек: как бизнес встречает скорую возможную блокировку Telegram

По оценкам рынка, в случае полной блокировки Telegram объем рекламного сегмента внутри мессенджера может сократиться примерно вдвое — с текущих 60 млрд до 30 млрд руб., что дополнительно усиливает интерес бизнеса к альтернативным площадкам.

