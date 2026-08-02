Популярная спортивная добавка, которую обычно принимают для роста мышечной массы, может помочь и при лечении депрессии. К такому выводу пришли авторы систематического обзора, опубликованного в Canadian Journal of Psychiatry. Они проанализировали результаты клинических испытаний и обнаружили, что в ряде случаев добавление креатина к стандартной терапии уменьшало симптомы большого депрессивного расстройства.

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Креатин — это природное вещество, которое организм получает с пищей и использует для быстрого восполнения запасов энергии в клетках. Особенно важен он для тканей с высокими энергозатратами, включая головной мозг. В последние годы ученые все чаще связывают депрессию с нарушениями энергетического обмена и работы митохондрий — клеточных структур, отвечающих за выработку энергии.

Чтобы оценить эффективность добавки, исследователи проанализировали пять рандомизированных контролируемых исследований с участием 238 человек. Четыре из них были посвящены большому депрессивному расстройству, одно — биполярной депрессии.

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В большинстве работ креатин не применяли самостоятельно: участники продолжали принимать антидепрессанты или проходили психотерапию, а исследователи проверяли, улучшит ли добавка результаты лечения.

Наиболее убедительные данные получили в исследовании с участием 52 женщин, принимавших антидепрессант эсциталопрам. Через восемь недель ремиссии достигли 52% пациенток, дополнительно получавших креатин, тогда как в группе плацебо этот показатель составил около 26%. У части участниц также зафиксировали изменения в мозге, указывающие на улучшение энергетического обмена.

Еще одно исследование показало, что сочетание креатина с когнитивно-поведенческой терапией снижало выраженность симптомов депрессии сильнее, чем одна психотерапия. Однако не все испытания дали одинаковые результаты: в двух исследованиях статистически значимых преимуществ креатина перед плацебо обнаружить не удалось.

При биполярной депрессии убедительной пользы также не выявили. Более того, у двух участников, принимавших креатин, развились симптомы мании, поэтому авторы призывают с осторожностью рассматривать такую терапию для пациентов с биполярным расстройством.

В целом добавка хорошо переносилась. Участники иногда жаловались на тошноту, дискомфорт в желудке и головные боли, однако такие симптомы встречались примерно одинаково часто и в группе плацебо.

Авторы обзора подчеркивают, что говорить о новом методе лечения пока рано. Все включенные исследования были небольшими и продолжались всего от четырех до восьми недель. Кроме того, большинство из них касалось только большого депрессивного расстройства, поэтому делать выводы о пользе креатина при других психических заболеваниях пока нельзя.

Исследователи считают, что теперь необходимы более крупные и длительные клинические испытания, чтобы выяснить, действительно ли креатин способен стать безопасным дополнением к стандартной терапии депрессии.

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