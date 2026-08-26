Крупнейшие торговые центры Москвы к середине августа вышли на прошлогодний уровень посещаемости. С 10 по 16 августа Mall Index для объектов площадью от 80 тыс. кв. м составил 187 посетителей на 1 тыс. кв. м — столько же, сколько годом ранее, следует из данных Focus Technologies.

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Еще по итогам первого полугодия у крупнейших ТЦ сохранялось небольшое отставание. Mall Index составил 180 посетителей на 1 тыс. кв. м против 182 годом ранее. Летом разрыв продолжил сокращаться: в среднем с 29 июня по 16 августа трафик был на 2% ниже прошлогоднего, а к последней неделе периода сравнялся с ним.

Однако возвращение к показателям 2025 года еще не означает полного восстановления. В первом полугодии 2022-го Mall Index крупнейших ТЦ достигал 216 посетителей на 1 тыс. кв. м — нынешний показатель почти на 17% ниже. По словам Михаила Васильева из Focus Technologies, большие комплексы особенно сильно пострадали после ухода международных брендов: им пришлось менять состав арендаторов и искать замену крупным якорным операторам, одновременно конкурируя с онлайн-торговлей.

У небольших столичных ТЦ площадью до 20 тыс. кв. м картина была иной: к середине августа их трафик отставал от прошлогоднего на 5%. В целом по России динамика оказалась лучше — разрыв сократился с 7% в июле до 3% к середине августа.

На более коротком отрезке похожий разворот зафиксировала и Ассоциация торговой недвижимости и экспертов ретейла (АТЭР). По словам ее сопредседателя Павла Люлина, еще в июне московские ТЦ отставали от прошлогодних показателей на 6–8%, но к началу августа разница практически исчезла. Если сравнивать с 2024 годом, июльский трафик уже был выше на 2–5%, а в первые две недели августа — примерно на 5%.

У отдельных объектов рост оказался заметнее общерыночного. С начала июня до середины августа сеть «Место встречи» зафиксировала 9,37 млн визитов — на 9,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Трафик «Облаков» вырос год к году на 3,2%, «Июня» в Мытищах — на 6,4%. Торговый центр Botanica в июле посетили около 761 тыс. человек — примерно на 53% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 498 тыс.

В «Афимолл сити» август нарушил привычный сезонный сценарий: вместо традиционного снижения посещаемость продолжила расти. В апреле—июле трафик комплекса был в среднем на 8,4% выше прошлогоднего, а по итогам августа в торговом центре ожидают роста на 10–15% год к году.

Эксперты связывают оживление трафика прежде всего с подготовкой к школе, другими сезонными покупками, акциями ретейлеров и возвращением горожан из отпусков. Дополнительный импульс могли дать перебои в логистике маркетплейсов — особенно в категориях, где товар нужен к определенной дате или требует примерки. Но говорить о массовом переходе покупателей из онлайна в торговые центры пока рано. К тому же Mall Index учитывает посещения, а не покупки или оборот, поэтому восстановление трафика само по себе еще не означает восстановления продаж. Насколько устойчивой окажется тенденция, станет понятнее осенью, после завершения школьного сезона.

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